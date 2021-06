Die KoKi-Stelle heißt Babys willkommen

Die Mitarbeiter besuchen Eltern im Kreis Landsberg nach der Geburt und geben wertvolle Tipps

Der durch die Corona-Krise veränderte Alltag ist ein Stresstest für viele Familien. Insbesondere mit kleinen Kindern im Haushalt macht ihnen die Pandemie mit ihren Einschränkungen und Belastungen besonders zu schaffen. Hilfe im Landkreis Landsberg bietet die KoKi-Stelle (Koordinierungsstelle Frühe Kindheit), deren Arbeit unsere Zeitung in einer Serie vorstellt. Heute geht es um das Thema „Medienkonsum und Kleinkinder“. Die KoKi-Mitarbeiter berichten über ihre Erfahrungen.

„Auch, wenn ich mich bereits vor der Geburt meines Kindes über vieles informiert hatte, konnte ich noch wichtige Hinweise auf Angebote für junge Eltern beim Baby-Willkommensbesuch von der Mitarbeiterin der KoKi-Stelle in Landsberg erhalten. Sie hat sich viel Zeit genommen und alle meine Fragen beantwortet.“ Dies berichtet eine junge Mutter aus dem Landkreis, nachdem sie einen Baby-Willkommensbesuch erhalten hatte.

Die Geburt eines Kindes ist ein schöner und freudiger Anlass, den die KoKi-Stelle gerne mit allen Müttern und Eltern teilen möchte. Dennoch kann die Ankunft eines Babys in einer Familie auch Fragen und Probleme aufwerfen. Das Angebot „Baby Willkommen“ möchte Familien im Sinne eines Beratungs- und Informationsdienstes begleiten und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Der Baby-Willkommensbesuch ist ein Angebot des Landkreises Landsberg und richtet sich an alle Eltern von erstgeborenen Kindern. Der Besuch wird durch die KoKi-Stelle angeboten, die Familien werden automatisch nach der Geburt angeschrieben. Auch wenn eine Familie bereits mehrere Kinder hat oder kein Anschreiben bekommen hat, kommt die KoKi zu einem Besuch. Die Familien müssten sich dafür dann aber selbst melden.

Mit dem Anschreiben erhalten Eltern auch kostenlos den Ordner „Elternbriefe“ vom Arbeitskreis Neue Erziehung sowie die Familienfibel und den aktuellen Flyer des Landsberger-Eltern-ABC, welches es so nur in Landsberg gibt.

Bei dem Besuch, der jetzt wieder stattfinden kann, bekommen die Familien Informationen und Beratung zur Entwicklung ihres Kindes und zu ihrer individuellen Lebenssituation. Auch können sie sich über Angebote, Gruppen und Treffpunkte für junge Familien im Landkreis informieren und die Anliegen und Fragen der Eltern werden in Ruhe besprochen. Neben dem Informationsmaterial beinhaltet die Baby-Willkommens-Tasche ein kleines Geschenk für den Nachwuchs.

Falls Familien keinen Hausbesuch wünschen, können sie auch in die Beratungsstelle kommen. Hierfür muss ein Termin vereinbart werden unter Telefon 08191/129-1260 oder per E-Mail an: KoKi@lra-ll.bayern.de. (lt)