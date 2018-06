07:01 Uhr

Serien-Einbrecher muss hinter Gitter

Das Augsburger Amtsgericht verurteilt einen 38-jährigen Mann aus dem Landkreis Landsberg. er hatte es vor allem auf Baumaschinen abgesehen.

Von Michael Siegel

Drei Jahre und zwei Monate Gefängnis – das ist die Strafe für einen 38-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg. Der Mann hat sieben Einbrüche und Diebstähle aus Baucontainern, Wochenendhäusern und einem Geschäft mit Diebstahlschaden von knapp 13000 Euro gestanden.

Das Schicksal des Angeklagten zeigt die Abwärtsspirale, in die man durch Alkohol- und Drogenabhängigkeit geraten kann. Sein halbes Leben schon konsumiere er Bier, und nehme er Drogen. Vor etwa zwei Jahren zerbrach seine Ehe daran, schilderte der Vater dreier Kinder dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Baptist Michale. Er habe seine Anstellung als Maurer gekündigt, das Geld wurde knapp. Kritisch sei seine Lage geworden, so der 38-Jährige, als er anfing, Crystal Meth zu konsumieren.

Die Drogensucht wird ihm finanziell zum Verhängnis

Anders als bei jeder anderen Droge sei bei ihm sofort eine massive Abhängigkeit entstanden. Täglich habe er 100 Euro für ein Gramm benötigt. Einen Ausweg habe er in den Diebstählen gesehen. Den Anfang machte er auf einer Baustelle in Landsberg, wo er im November 2016 mehrere Baucontainer aufbrach und Werkzeug und Funkgeräte mitnahm. Im Dezember drang er in Baucontainer in Fuchstal-Asch ein, die Beute bestand erneut aus Baustellen-Geräten. Es folgte ein Einbruch in ein Bauernhaus in Denklingen im Februar 2017, in zwei Wochenendhäuser in Fuchstal im Juni 2017 sowie in ein Eisenwarengeschäft in Leeder im August 2017.

Insgesamt summierte der Staatsanwalt knapp 13.000 Euro Diebstahlschaden und einige tausend Euro Sachschaden. Nach Worten des Angeklagten habe er durch den Verkauf der gestohlenen Gegenstände rund 2000 Euro eingenommen. Auf Betreiben von Rechtsanwalt Joachim Feller hatte es ein Rechtsgespräch der beteiligten Parteien und des Gerichts gegeben, in dessen Folge dem Angeklagten für sein vollumfängliches Geständnis ein fester Strafrahmen zugesichert worden war.

Der Mann trank Bier an den Tatorten und hinterließ so seine DNA

Das Gericht hörte sich daher lediglich die ermittelnden Polizisten als Zeugen an. Dabei erklärten die Beamten, dass man dem Angeklagten aufgrund von DNA-Funden auf die Spur gekommen sei. In zwei Fällen hatte der Einbrecher von ihm leer getrunkene Bierflaschen am Tatort hinterlassen, andere DNA-Spuren befanden sich an den Griffen eingeschlagener Gebäudefenster.

Die Staatsanwaltschaft forderte für die Delikte eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten ohne Bewährung. Immerhin habe der Angeklagte die Taten begangen, während er wegen einer Vorstrafe noch unter offener Bewährung stand. Auch sei der 38-Jährige mehrfach einschlägig vorbestraft.

So lautet das vorläufige Strafmaß

Verteidiger Feller warb um Verständnis für seinen Mandanten, der nach wie vor suchtkrank sei. Mehrere Taten habe er unter Alkoholeinfluss begangen. Demnächst wolle er eine Therapie beginnen. Er hielt eine Strafe von zwei Jahren und zehn Monaten für ausreichend.

Der Angeklagte drückte sein Bedauern für seine Taten aus, er wolle den Schaden wiedergutmachen. Vom Schöffengericht von Richter Baptist Michale gab es drei Jahre und zwei Monate Haftstrafe wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Wohnungseinbrüchen in mehreren Fällen.

Der Richter verwies auf die hohe kriminelle Energie bei dem Angeklagten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

