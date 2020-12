10:09 Uhr

Serientäter im Landkreis Landsberg: Exhibitionist belästigt wieder Frauen

Ein Exhibitionist belästigt mehrere Frauen in Landsberg. Die Polizei sucht ihn erfolglos. Jetzt findet der Unbekannte ein Opfer in einem anderen Ort im Landkreis.

Von Thomas Wunder

Noch immer fahnden die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck und die Beamten der Polizeiinspektion Landsberg intensiv nach einem bislang unbekannten Mann, der seit mehreren Wochen Frauen im Stadtgebiet von Landsberg sexuell belästigt. Am Samstag wurde eine Frau in einem anderen Ort im Landkreis Opfer des Exhibitionisten.

Wie die Polizei meldet, hat die Frau am Montag Anzeige erstattet, nachdem der Unbekannte sie am Samstag gegen Mitternacht an einem geschlossenen Terrassenfenster im Albrecht-Nützel-Weg in Kaufering belästigt hat. Auch in diesem Fall gehen die Ermittler davon aus, dass die Tat auf das Konto des gesuchten Täters geht. Mittlerweile seien neun Fälle zur Anzeige gebracht worden.

Deswegen wendet sich die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck an die Bevölkerung und bittet Zeugen und Opfer eindringlich darum, sich bei verdächtigen Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit der oben genannten Serie stehen könnten, oder bei erneuten Auftreten des Tatverdächtigen, umgehend über Notruf 110 an die Polizei zu wenden.

Die Kleidung des Unbekannten ist auffällig

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, zwischen 18 und 40 Jahre, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, hellhäutig, braune Augen, kurze Haare. Auffallend sei die detaillierte Beschreibung der Kleidung: So trat der Unbekannte bei seinen Taten immer in einer grauen Arbeits- oder Malerhose mit weißem Fleck auf dem Hosenbein, dunklem Pulli (grau oder braun), dunkelfarbiger Cap und einer blauen Einweg-Mund-Nasen-Schutzmaske den Frauen gegenüber.

Bereits Mitte November hatte der Exhibitionist im westlichen Stadtgebiet von Landsberg mehrere Frauen im Alter zwischen 15 und 63 Jahren belästigt. Dabei habe der Unbekannte immer das Grundstücken der Wohnungen betreten und durch Klopfen an Türen und Fenstern auf sich aufmerksam gemacht, teilt die Polizei mit.

