Shoppen in Landsberg: Das Vergnügen fehlt komplett

Plus Das Vergnügen beim Einkaufen fehlt im Kreis Landsberg momentan komplett - nicht zuletzt, weil Terminshopping nur noch mit negativem Test möglich ist. Die Menschen sollten dennoch weiter an die vielen kleinen Läden denken, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Unbekümmertes Shopping ist in der Corona-Pandemie sowieso schon kaum möglich – zu gravierend sind die strikten Hygienemaßnahmen, an die sich Kunden und Einzelhändler ständig halten müssen. Nun bleibt das Vergnügen noch ein ganzes Stück weiter auf der Strecke: Terminshopping ist im Landkreis Landsberg seit Freitag nur noch mit negativem Corona-Testergebnis möglich, was viele Kunden offenbar abzuschrecken scheint. Der daraus resultierende Unmut einiger Geschäftsinhaber, für die es um nicht weniger als ihre Existenz geht, ist verständlich. Und doch sind die Maßnahmen aufgrund der aktuellen Corona-Situation wohl notwendig.

Menschen sollten kleine Läden weiter unterstützen

Die Infektionslage ist weiterhin äußerst instabil und gefährlich. Die oberste Prämisse lautet daher nach wie vor, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Und dazu sind (leider) nun einmal drastische Einschränkungen nötig. Hoffentlich setzt sich der positive Trend daher fort und es geht mit den Impfungen weiter zügig vorangeht. Nur so kann wieder mehr Normalität einkehren.

Dass die Menschen nicht vor jeder Besorgung in der Innenstadt einen Schnelltest machen wollen, ist kein Wunder. Allerdings sollten sie trotzdem – wann immer dies möglich ist – an die vielen kleinen Läden denken und zumindest deren Click&Collect-Angebote wahrnehmen. Denn dafür ist eben kein negativer Corona-Test notwendig.

