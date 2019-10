vor 27 Min.

Sicher Drachen steigen lassen

Netzbetreiber gibt Tipps und Hinweise

Mit dem stürmischen Herbstwetter beginnt auch im Landkreis Landsberg die Saison der Drachen. Doch die bunten Flieger können bei starken Böen schnell außer Kontrolle geraten und sich in Bäumen oder sogar Stromleitungen verfangen. Damit das Vergnügen nicht zur Gefahr wird, rät die LEW Verteilnetz, ein regionaler Netzbetreiber, in einer Pressemitteilung, einige Regeln zu beachten.

Wichtig sei es, Abstand zu halten und Drachen nur dort steigen zu lassen, wo keine Stromleitungen in der Nähe seien. Der Abstand zu Freileitungen oder auch Umspannwerken solle mindestens 600 Meter betragen. Das gelte auch für Oberleitungen von Eisenbahnen, heißt es in der Pressemitteilung der LEW.

Bei zu starkem oder böigem Wind sollte der Drachen besser am Boden bleiben. Sonst bestehe die Gefahr, dass der Pilot ihn nicht mehr bändigen könne. Auch wenn sich ein Gewitter ankündige, solle man auf das Drachensteigen ganz verzichten: Bei Blitzeinschlägen könne der Drachen in manchen Fällen wie ein Blitzableiter wirken und somit lebensgefährlich sein.

Drachen dürften nie selbst aus der Leitung befreit werden, teilen die LEW mit: Habe sich der Drachen in einer Stromleitung verfangen, solle man so schnell wie möglich die Schnur loslassen, Abstand halten und auf keinen Fall versuchen, den Drachen selbst aus der Leitung zu befreien. Laut LEW besteht sonst die Gefahr von lebensgefährlichen Stromschlägen oder Verbrennungen. Fachmännische Hilfe hole man sich in so einem Fall am besten bei der Störungsstelle des jeweiligen Netzbetreibers. (lt)

