Sicherheitsdienst sorgt weiter für Ruhe in der Seeanlage

Plus Auch dieses Jahr wird ein Sicherheitsdienst in Schondorf am See nach dem Rechten schauen. So waren die bisherigen Erfahrungen.

Am gemeindlichen Badeplatz im Schondorfer Süden wird weiterhin ein Sicherheitsdienst dafür sorgen, dass das Bad ab 22 Uhr geräumt wird. Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) berichtete in der jüngsten Gemeinderatssitzung von einem aktuellen Vorfall mit Feiernden, der einen Polizeieinsatz nötig machte.

Mit im Paket ist auch die Überwachung der Seeanlage in den Nächten, an denen die Gemeinde vorher das temporäre Alkoholverbot aufgrund größerer Feiern im seenahen Bereich ausgesprochen hat. Anders als in anderen Seegemeinden kann man in Schondorf an allen anderen Tagen schon noch zu zweit mit zwei Gläsern Wein ruhig am See sitzen, betonte Herrmann. Das Verbot werde nur an wenigen Tagen im Jahr ausgesprochen.

Die Mehrheit spricht sich für die Kontrollen aus

Im vergangenen Jahr kostete die Überwachung durch einen Sicherheitsdienst gut 1100 Euro. „Die Anwohner sind zufrieden mit dem Service“, sagte Bürgermeister Herrmann. Diese können direkt den Sicherheitsdienst informieren, wenn es Probleme gibt.

Er erinnerte nochmals daran, dass der Schondorfer Badeplatz nur dann bestehen bleiben kann, wenn die notariell festgelegte Vereinbarung, dass der Platz ab 22 Uhr nicht mehr betreten wird, eingehalten wird.

Gemeinderätin Anna-Maria Klinke ( CSU) verwies darauf, dass auch die Polizei gerufen werden kann. Aufgrund der Besetzung der Polizeiinspektion Dießen mit lediglich zwei Streifenwagen sei ein rasches Kommen oft nicht möglich, sagte Herrmann. Die Verantwortung gegenüber den Anliegern habe die Gemeinde. Besser wäre es, an die Eigenverantwortung zu appellieren, meinte dagegen Andreas Valentin Ernst (CSU). Er wünschte sich, dass man „den Leuten die Freiheit lassen“ würde. Angesichts der nicht allzu hohen Ausgaben votierte aber die große Mehrheit mit 15:2 Stimmen dafür, den öffentlichen Badeplatz und die Seeanlage an bestimmten Tagen in den Sommermonaten überwachen zu lassen. (rg)