Sicherheitswacht muss Corona-Partys beenden

An mehreren Orten im Landkreis Landsberg feiern Jugendliche im Freien. Das ist in Zeiten von Corona aber nicht erlaubt.

Von Thomas Wunder

Die Polizei und die Sicherheitswacht sind in diesen Tagen häufig auf Streife. Sie achten darauf, ob die aufgrund des Coronavirus erlassenen Auflagen eingehalten werden. Nicht jeder hält sich daran. So wurden in Landsberg und Schondorf Jugendliche angetroffen, die im Freien Partys feierten. Und in Utting musste ein Lottoladen geschlossen werden.

Am Mittwoch kontrollierte die Sicherheitswacht zwischen 18 und 22 Uhr gut ein Dutzend Spielplätze in Landsberg, Ellighofen und Erpfting. Dabei stellten die ehrenamtlichen Helfer am Lechufer sowie an mehreren Spielplätzen sogenannte Corona Partys fest. Jugendliche und junge Erwachsene hätten sich dort getroffen und etwas getrunken. Am Wasserwacht-Badeplatz an der Staustufe 15 südlich von Landsberg hatten Jugendliche laut Polizei auch ein Lagerfeuer angezündet. Die Zusammenkünfte seien ohne Probleme aufgelöst und die Teilnehmer auf die Gefahr der Verbreitung des Virus hingewiesen worden. Auch in Schondorf fiel einer Streife der Polizei eine Gruppe Jugendlicher auf, die auf einem Parkplatz eine Grillparty veranstalteten. Die Grillparty wurde aufgelöst.

Polizeistreifen kontrollieren in der Innenstadt

„In den sozialen Medien wird zu solchen Treffen aufgerufen“, sagt Stefan Mang von der Landsberger Polizei. Der Polizeihauptkommissar appelliert an die Vernunft der Bürger, solche Partys und Treffen nicht zu veranstalten. In nächster Zeit werden verstärkt Kontrollen hinsichtlich der Thematik durchgeführt werden. Streifen seien auch weiterhin in der Landsberger Innenstadt unterwegs. Sie kontrollieren, ob Laden geschlossen und die Abstände der Gäste in Cafés eingehalten werden. Am Donnerstag seien Polizeibeamte auch in Geltendorf und Kaufering unterwegs gewesen. „Bei dem super Wetter will ja jeder raus“, sagt Stefan Mang. In den meisten Fällen würden die Auflagen aber eingehalten.

In einem Fall in Utting aber nicht. Dort wurde der Polizei am frühen Mittwochabend ein geöffneter Lottoladen gemeldet. Eine Polizeistreife sprach mit der 77 Jahre alten inhaberin, die sich einsichtig zeigte und ihren Laden schloss. Der Laden diene nicht der notwendigen Verrichtung des täglichen Lebens und sei deshalb aufgrund der Auflagen geschlossen zu halten.

