Sie haben Tausende Informationen „lesefähig“ gemacht

In über zwei Jahren aufwendiger Recherche und Sammelarbeit entstand die neue Chronik zum 150. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Dießen. Georg Eberl und Winfried Kahler investierten über 1000 Stunden in den Band.

Von Alois Kramer

Über tausend Stunden werden es schon gewesen sein, die Georg Eberl und Winfried Kahler in die Festschrift zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Dießen investiert haben. Ziemlich genau zwei Jahre und zwei Monate haben die ehemaligen aktiven Feuerwehrleute gebraucht, bis das Mammutwerk gedruckt vorlag. Seit Mittwoch ist es nun zu haben.

Am Anfang stand ein Arbeitskreis...

Am Anfang gab es einen Arbeitskreis, erzählt Eberl. Stichtag war der 21. April 2016. Die Mitglieder der Gruppe hatten sich alle vier Wochen im Feuerwehrhaus getroffen. Neben Kahler und Eberl gehörten Wolfgang König, der Vater von Kommandant Florian König, Franz Schuster, Anton Eberl, Herbert Bukoll sowie Dominic Wimmer und Helmuth Neckermann dazu. „Zuerst mussten wir ein Konzept erstellen.“ Schnell war klar, dass es einen historischen und einen aktuellen Teil geben musste. Dazu noch Texte zur Vereinsgründung, zu Einsätzen, zu Jugendarbeit und zu den Festen.

Herausgekommen ist ein 224-seitiges Werk mit knapp 500 Abbildungen, das nicht nur eine Chronik der Dießener Feuerwehr darstellt, sondern auch eine „Geschichte des Brandschutzes im Markt Dießen“. So steht es auf dem Umschlag. Das Buch ist grafisch ansprechend gestaltet, die Schrifttype ist gut lesbar. „Das Papier wiegt 150 Gramm pro Druckbogen“, stellt Eberl fest, „passend zum 150. Geburtstag“. Die Seiten sind durchgängig farbig gedruckt, Rot ist der vorherrschende Farbton. Für eine Feuerwehrschrift die richtige Farbe.

50 Jahre soll es schon halten

Die Fadenheftung und das säurefreie Papier versprechen Haltbarkeit für die nächsten 50 Jahre. „Das war uns besonders wichtig“, ergänzt der pensionierte Bankangestellte Kahler. „Denn die Jubiläumsschrift aus dem Jahr 1993 fliegt einem buchstäblich schon um die Ohren.“ Damals schrieb die Texte fast ausschließlich die Dießener Heimatforscherin Juliane Wörlein (1918- 2013). „Wir waren in der Zeit fast zu Hause bei ihr.“ Aber, so pflichten beide bei, die Schrift von 1993 bildete eine unverzichtbare Grundlage für die neue Chronik.

Freilich, allein hätten Eberl und Kahler die Arbeit nicht geschafft. Feuerwehrkollege Franz Schuster mit seinem Artikel-Archiv war eine große Hilfe. Die heiße Phase begann im November und Anfang Dezember vorigen Jahres. Schwer fiel den beiden Ehrenamtlichen dabei die Suche nach historischen Fotos. Denn von den Anfängen im Jahr 1868 bis zu Beginn des digitalen Zeitalters gab es nicht so viel erhaltenes Material.

Heute rückt die Feuerwehr dagegen kaum mehr zu Einsätzen aus, ohne Fotos zu machen von verunglückten Autos, Zimmerbränden oder verbrannten Dachstühlen.

Mit journalistischem Gespür

Zum Glück bekamen die Chronisten kräftige Unterstützung von Heimatforschern für diese Zeit der spärlichen Fotografien: „Die kennen sich gut im Archiv des Marktes aus“, so die beiden unisono. Zudem halfen uns auch zahlreiche Privatpersonen und Feuerwehrkameraden mit ihren Fotos. Leicht fiel ihnen dagegen die Arbeit des Kombinierens von Texten mit den entsprechenden Bildern. Stolz sind sie auch darauf, von den drei Feuerwehrschulen in Regensburg, Geretsried und Würzburg Bilder bekommen zu haben. Dorthin werden Dießener nämlich zur Fortbildung geschickt.

Natürlich bekamen sie auch Texte aus den eigenen Reihen. Zum Beispiel darüber, wie die Dießener Feuerwehr bei einem Großereignis wie dem Töpfermarkt in den Seeanlagen für Sicherheit von Zehntausenden Besuchern sorgt. Die hat dann der langjährige Aktive Dominic Wimmer „lesefähig“ gemacht. Der Redakteur des Landsberger Tagblatts war auch bei der Gestaltung des Werks beteiligt. Mit gutem journalistischem Blick half er, nicht nur ein inhaltlich spannendes, sondern auch ein optisch ansprechendes Buch zu schaffen.

Die Korrektur der Artikel im Buch besorgten vor allem Eberls Klassenkamerad Helmut Fietzek und der ehemalige Aktive Wolfgang König. „Fietzek ist keiner von uns, aber genau das war uns wichtig. Denn wir von der Feuerwehr wissen häufig, was gemeint ist, und übersehen dabei, dass andere dieses Wissen nicht haben.“

Georg Eberl, Jahrgang 1953, weiß heute noch genau, warum er vor 48 Jahren zur Dießener Feuerwehr kam. „Die hatten Not am Mann, und ich besaß den Lkw-Führerschein aus meiner Zeit bei der Bundeswehr.“ Winfried Kahler, Jahrgang 1950, ist seit 1968 Mitglied. Beide bedauern, nicht mehr aktiv zu sein. Früher war die Altersgrenze bei 60 Jahren, jetzt liegt sie bei 65.

Die letzte Festschrift der Feuerwehr?

Sie sind sich eigentlich sicher, dass es zum 175. Geburtstag oder zum 200. keine Festschrift mehr geben wird. „Diese Arbeit macht sich doch keiner mehr.“ Auf jeden Fall haben sie ein bleibendes Werk geschrieben, dass in die Annalen des Marktes Dießen eingehen wird.

Chronik Das Buch ist ab sofort bei Schreibwaren Seitz und Wagner, in den Buchhandlungen Oswald in Dießen und Reich in Herrsching sowie im Augustinum und beim Ammersee Kurier erhältlich.

