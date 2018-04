22:01 Uhr

Sie knackt das LT-Bilderrätsel

Anita Kämpf aus Kaufering ist Tagessiegerin beim Bilderrätsel im Landsberger Tagblatt. Was sie mit dem 1000-Euro-Gewinn vorhat.

Von Gerald Modlinger

„B2“ war die Antwort bei unserem Retro-Rätsel. Und mit der richtigen Lösung hat Anita Kämpf aus Kaufering am Mittwoch 1000 Euro gewonnen.

An welcher Stelle etwas auf dem 90 Jahre alten Foto mit den Fahrrad-Ausflüglern nicht stimmt, das war nicht schwer, sagen Anita Kämpf und ihr Ehemann Klaus. Etwas länger mussten sie schon überlegen, um was es sich dabei handelt. Eine Ladestation für E-Bikes, eine Haltestelle oder doch eine moderne Telefonsäule? Aber egal was: Jedenfalls gehörte das schlanke Ding Gestell, das hinter den Radlern zu sehen war, nicht auf das alte Foto.

Familie Kämpf liebt Krippen

Anita Kämpf macht schon viele Jahre bei den Rätseln in unserer Zeitung, die sie seit 35 Jahren abonniert hat, mit. Da war die Freude groß, dass es nun auch einmal mit einem Gewinn geklappt hat. Was sie mit den zehn Hunderten machen wird? Da musste Anita Kämpf nicht lange überlegen. Das Geld soll in Geschenke für die beiden Töchter und das Patenkind investiert werden, verrät sie. Ehemann Klaus baut für sie Laternenkrippen und mit dem Gewinn sollen jetzt die dazugehörigen Krippenfiguren bezahlt werden. „Darauf spart meine Frau schon seit Monaten“, verrät Klaus Kämpf.

Die Kämpfs sind große Krippenliebhaber. Die prächtigen Figuren ihrer eigenen Weihnachtsszenerie sind sogar das ganze Jahr über in einer Wandvitrine im Flur zu sehen. Sie wären doch viel zu schade, sie die meiste Zeit des Jahres in Kisten zu verpacken, meint Anita Kämpf.

