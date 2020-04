00:32 Uhr

Sie schützen die Natur

13 Männer und Frauen sind als Wächter und Berater im Landkreis unterwegs

Landrat Thomas Eichinger hat kürzlich ehrenamtlich tätigen Naturschutzwächtern, Biberberatern, Muschelberatern, einer Ameisenhegerin und Fachberatern für Fledermaus- und Gebäudebrüterschutz die Bestellungsurkunden überreicht. Die Bestellung erfolgt laut Pressemitteilung für einen Zeitraum von drei Jahren.

„Sie alle sind eine wertvolle und unverzichtbare Hilfe für die Naturschutzbehörde im Landratsamt Landsberg. Sie sind Ohr und Auge für den Naturschutz“, bedankte sich Landrat Eichinger für das große Engagement für die heimische Flora und Fauna. Naturschutzwächter sind Rudolf Zehetner, Paul Zahn, Dr. Detlev May, Michel Hofinger, Werner Platteder und Harold Löffler sowie der frühere Mitarbeiter in der Unteren Naturschutzbehörde, Werner Steinbach, der 2017 in Ruhestand ging, und kurze Zeit später als Naturschutzwächter begann.

Helmut Kilian fungiert als Naturschutzwächter und ist Biber- sowie Muschelberater. Auch Stefan Löw- Dick ist Naturschutzwächter und Biberberater, während Reinhard Grätz nur als Biberberater tätig ist. Die Fachberatung für Fledermaus- und Gebäudebrüterschutz hat Michael Comes-Lipps inne, für den Federmausschutz ist Bianca Rausch zuständig, und Angela Dorwarth ist sowohl Naturschutzwächterin als auch Ameisenhegerin. (lt)

Wer in Sachen Naturschutz, vor allem Amphibien- und Fledermausschutz, mithelfen will, kann sich bei Alisa Stierstorfer von der Unteren Naturschutzbehörde, Telefon 08191/129-1472 informieren.

