Simon Wais: Ein ziemlich cooler Landsberger Ruethenfest-Herold

Das LT stellt die Hauptfiguren und ihre Darsteller vor. Heute: Der Herold wird von dem Landsberger Simon Wais gespielt.

Von Silke Feltes

„Der Herold hat für mich schon immer das schönste und coolste Kostüm gehabt.“ Gut, das Simon Wais jetzt mit seinen 15 Jahren schon 1,85 Meter misst und damit perfekt in das historische Gewand passt.

Die ganze Familie freut sich schon auf das Fest

Die ganze Familie freut sich, dass sie ein letzes Mal gemeinsam auf dem Ruethenfest auftreten werden. Vater Stefan Wais (Lehrer an der Spitalfeldschule), wie immer als Präzeptor der Ruethenbuben, Mutter Sigrid als Aushilfsführerin und Tanzkoordinatorin der Ruethenmädchen sowie Bruder Sebastian (13) als Fahnenschwinger. Bereits als Kindergartenkind ist Simon an der Hand des Vaters mitgelaufen, damals noch eher inoffiziell, denn erst Schulkinder dürfen am Fest eine Rolle übernehmen. 2011 fuhr er als gefangener und gefesselter Bürgermeister auf dem Pandurenwagen mit, schon damals war der Junge recht groß für sein Alter, wollte aber unbedingt bei den Panduren dabei sein, dann eben in der nicht ganz so coolen Rolle des Bürgermeisters. 2015 begleitete er seinen Vater dann als Hilfs-Präzeptor im schwarzen Talar.

Ein eher sportlicher Typ

Simon ist eher der sportliche Typ, spielt bis zu vier mal wöchentlich Basketball beim DJK Landsberg in der U18. Da er auch noch gut auswendig lernen kann (sagt die Mutter) ist die Rolle des Ruethenfest-Herolds ideal für ihn. Die Eröffnungsrede, die Reden vor den Tänzen (Simon: „Ich bin froh, dass ich nicht tanzen muss“) und der Epilog am Ende des Festes: Die Hauptrolle des Herolds beinhaltet als einzige viel Text. Jetzt muss nur das Sitzen hoch zu Ross während des Umzugs geübt werden, aber Simon blickt dem ganz entspannt entgegen.

Eine Woche voller Höhepunkte

Es wird eine Festwoche voller Höhepunkte, die am 12. Juli beginnt. Das Ruethenfest kann auf eine eindrucksvolle geschichtliche Tradition zurückblicken. Ursprung ist wohl der Brauch, dass Mädchen und Buben mit ihren Lehrern im Frühling vor die Tore der Stadt zogen, um „Ruethen“ zu brechen. Zusammen mit den Eltern wurde anschließend gefeiert. Seit 1647 entwickelte sich dies zu einem Fest. Die Landsberger lassen ihre Vergangenheit alle vier Jahre lebendig werden. An die 1000 Mädchen und Buben zeigen Bilder und Szenen aus Landsbergs Geschichte und legen so den Schwerpunkt auf ein echtes „Kinderfest“.

Mitfeiern mit Tänzen

Mitfeiern bei Tänzen, Umzügen, zünftigem Lagerleben, musikalischen Darbietungen und kulinarischen Genüssen in der gesamten Innenstadt ist also in Landsberg erwünscht.

„Vor allem die Festumzüge am zweiten Ruethenfest-Wochenende sind mit den prachtvollen und weit über die Grenzen Landsbergs hinaus bekannten Pferdegespannen eine Augenweide“, so der Vorsitzende des Ruethenfestvereins Tobias Wohlfahrt. „Und die liebevoll geschmückten Wagen sind absolute Höhepunkte der gesamten Festwoche und ein unvergessliches Erlebnis für alle teilnehmenden Kinder und die Besucher.“

Wer alles mitmacht? Die Gruppe Bernsteyn spielt auf, die Stadt- und Stadtjugendkapelle bringen den Hauptplatz zum Klingen. Die Städtische Sing- und Musikschule beweist dieses Mal wieder das Können ihrer Schülerinnen und Schüler mit der Aufführung der Carmina Burana.

Der Festzeichenvorverkauf läuft bereits und endet am Freitag, 12. Juli, mit der Eröffnung des Rue-thenfestes. „Danach kann das Festzeichen nur noch vor Beginn der Veranstaltungen an den Absperrungen der Altstadt erworben werden“, informiert Tobias Wohlfahrt. Die Landsberger Wirte werden im ganzen Altstadtbereich mit „Speis und Trank“ zum Verweilen einladen, die Gäste werden unterhalten von Spielleuten und Gaukelei.

