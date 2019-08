Sind falsch parkende Radler ein Problem in Landsberg?

Plus Dritter Bürgermeister Axel Flörke appelliert an die Radfahrer, rücksichtsvoll zu sein. Wer mit seinem Rad andere behindert kann zwar verwarnt werden. Warum die Landsberger Polizei aber selten gegen Parksünder auf zwei Rädern einschreitet.

Rollt auf Landsberg ein neues Verkehrsproblem zu? Und das womöglich deshalb, weil immer mehr Menschen aufs Auto fahren verzichten – und stattdessen auf das Rad steigen. Zumindest ein von Radfahrern verursachtes Problem gibt offenbar bisweilen in der Stadt. Das hat jetzt Dritten Bürgermeister Axel Flörke auf den Plan gerufen. Er bittet darum, rücksichtsvoller zu parken.

Wo besonders viele Fahrräder stehen

Generell, schrieb Flörke in einem Facebook-Post, dürften Fahrräder (fast) überall in der Innenstadt abgestellt werden und das Ordnungsamt habe auch keine rechtliche Handhabe, Fahrräder zu entfernen. Aber vielleicht sollte man die Räder nicht unbedingt vor die Schaufenster, an Kunstobjekte und das Blindenmodell stellen. „Ich bin von vielen Bürgern darauf angesprochen worden – habe auch Fotos erhalten und selber welche gemacht“, schreibt Flörke weiter und illustriert sein Anliegen mit zwei Fotos: Das eine zeigt die Holzskulptur von Josef Lang vor der Musikschule, um die herum Fahrräder abgestellt sind, und das andere eine Situation an den Fahrradständern auf dem Hauptplatz.

Dass mit dem wachsenden Radverkehr auch immer mehr Fahrräder auf den Plätzen in der Stadt abgestellt werden, merkt man auch bei der Polizei. Größere Fahrradansammlungen, die auch manchmal Fußgänger behindern, gebe es unter anderem am Bahnhof und im Bereich Hauptplatz/Ludwigstraße, wo die besagten Fahrradständer eine besondere Rolle spielten, erklärt der kommissarische Leiter der Landsberger Polizei, Michael Strohmeier.

Warum selten ein Verwarnungsgeld fällig wird

Dass falsch parkende Radler 15 Euro Verwarnungsgeld zahlen müssen und ihr Fahrrad abgeschleppt wird, kommt jedoch eher selten vor. Möglich ist beides aber, betont Strohmeier. Voraussetzung dafür ist, dass ein Fahrrad so abgestellt ist, dass es andere Verkehrsteilnehmer behindert – und zwar nicht abstrakt, sondern ganz konkret, also dass zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer auf dem Gehweg nicht mehr weiterfahren kann, weil dort ein Rad steht. In diesem Fall darf die Polizei ein Fahrrad nicht nur woanders hinstellen, sondern wenn notwendig auch das Schloss knacken und das Fahrrad mitnehmen. Das komme jedoch kaum vor, weil es eine aufwendige Sache ist: Zur Beweissicherung müssen Standort und Zustand des Fahrrads fotografiert werden (unter anderem damit danach nicht ein bereits vorhandener Kratzer der Polizei angelastet werden kann). Dann gebe es noch ein praktisches Problem: „In einem Streifenwagen können wir kein Fahrrad transportieren“, verrät Strohmeier, dafür müsse extra ein VW-Bus angefordert werden. Und schließlich müsse auch abgewogen werden, ob die Wegnahme eines Fahrrads wirklich verhältnismäßig wäre.

Behindernd abgestellte Fahrräder seien in Landsberg bislang noch nicht in größerer Zahl von der Polizei mitgenommen worden. Das geschehe eigentlich nur dann, wenn der Verdacht besteht, dass ein Fahrrad gestohlen oder längere Zeit stehen oder liegen gelassen wurde.

Die speziellen Landsberger Fahrradständer

Ein spezielles Problem am Hauptplatz seien die Metall-Fahrradständer. Sie sind nicht fest mit dem Pflaster verankert und können daher mit nicht allzu viel Kraftaufwand auch bewegt werden – manchmal mit dem Ergebnis, dass Fahrräder an einer Stelle abgestellt werden, wo dies eigentlich nicht so optimal ist. Dritter Bürgermeister Axel Flörke verweist dabei darauf, dass dann plötzlich die Holzskulptur vor der Musikschule von Rädern umgeben ist oder Fahrräder so am Blindenmodell auf dem Hauptplatz stehen, dass man an da gar nicht mehr hinkomme.

Flörke appelliert deswegen an die Vernunft der Radfahrer, ihre Fahrzeuge nicht so abzustellen, dass sie anderen im Weg sind. Man wolle ja, dass die Menschen mehr mit dem Rad fahren, sagt Flörke, „aber das Wort, das in diesem Zusammenhang wichtig ist, lautet Rücksicht“.

Fahrradparkplätze sind nicht nur in Landsberg ein Thema. In Augsburg werden derweil schon vollautomatische Parkhäuser geplant.

Stehen bald E-Roller auf den Gehwegen?

Radfahren liege im Trend, das ist auch der Eindruck von Polizeichef Michael Strohmeier. Ob die durch die Radler verursachten Parkprobleme deshalb noch größer werden, dessen ist er sich aber nicht sicher. Womöglich werde es auch in Landsberg bald E-Roller zum Leihen geben, die dann auf allen passenden und nicht passenden Stellen auf den Gehwegen abgestellt werden, so wie das jetzt schon in etlichen Metropolen der Fall sei.

Die Radfahrer werde sich die Polizei aber in jedem Fall zum Schulanfang mal wieder genauer anschauen, kündigt Strohmeier bereits jetzt an. Den Grund dafür formuliert er so: „Das Problem für uns ist, dass sich Radfahrer an sehr wenige Verkehrsregeln halten.“ Die häufigsten Verstöße seien die Missachtung von roten Ampeln und die Benutzung von Gehwegen. Auf Gehwegen dürfen nämlich nur Kinder bis zehn Jahre und deren Begleiter fahren.

