Snowdance: Heute ist Preisverleihung

Plus In Landsberg gab es gruselige, spannende, skurrile und sehr drastische Kurzfilme zu sehen. Ein junger Regisseur präsentiert mit „Eneme“ einen modernen Film Noir.

Das Independent Festival Snowdance war eine Woche zu Gast in Landsberg und heute (Samstag) werden im Stadttheater die Preise verliehen. Danach wird beim Ball der Filmemacher, der schon Tradition hat, kräftig gefeiert.

Eine reizvolle Festivalwoche, die den Landsberger Gastronomen volle Räume und den Kinos volle Säle bescherte. Eine ganze Stadt im Kinofieber. „Es ist Bewegung in der Stadt. Das merkt man. Viele Besucher kommen vor dem Kino oder danach, oder wenn sie keine Karten mehr bekommen haben“, sagt Dominik Wagmann vom „Hellmairs“. Auch am Vormittag trifft sich dort das Snowdance-Team. Auch im Stadthotel Augsburger Hof ist alles ausreserviert und die Pension „Zweite Heimat“ ist voll. Susanne Döbel: „Bei Snowdance-Zeiten sind alle Hotels voll und wir freuen uns auf diese Gäste.“

„Frieda – Coming Home“ legte bei Snowdance in Landsberg seine Weltpremiere hin. Bild: Julian Leitenstorfer

Besonders reizvoll für die Zuschauer waren wie immer die vier Kurzfilmnächte – von brutal bis nachdenklich. „Chickens“ von Bryian Keith Montgomery aus den USA ist eine böse Horrorsatire, die sehr spannend gemacht ist. Wie zwei Cops unbewaffnete schwarze Teenager drangsalieren und schließlich kaltblütig ermorden, ist kaum mit anzusehen und wird in aller Brutalität gezeigt. Dass der Film dann doch noch eine Wende nimmt, war zwar klar, kommt aber trotzdem sehr unerwartet.

Die Filmemacher erklären ihren Streifen

Unerwartet kurz – nämlich drei Minuten – ist auch „The Woodcutter“ von Theresa Sophie Albert und Agnes Regan. Die beiden waren auch anwesend und erklärten den kurzen Film über einen Killer, der nicht sofort von allen verstanden wurde. Man muss schon sehr genau hinschauen, denn ihr Beitrag ist sehr komprimiert – und bringt trotzdem auf den Punkt, dass sich auch die coolsten Profikiller noch erschrecken können. Der Film ist ein Produkt von „Hommage Pictures“, einem Zusammenschluss professioneller Filmleute, die Filme lieben. „Das Team verbindet die Freude an immer neuen Genres, Formaten und abwechslungsreichen Zumutungen“, sagen sie über sich selbst. In nur zwei Jahren sind zehn Kurzfilme entstanden – von Drama bis Krimi, von Stummfilm bis Musikvideo. Seit Sommer 2019 sind mehrere ihrer Shorts auf internationaler Festivalreise. Aktuell stecken sie in der Vorproduktion zweier Kurzfilme und ihres ersten Langspielfilms.

Die beliebten „Black Shortz“ waren wie immer ausverkauft – in diesem Jahr allerdings im ersten Teil sehr blutrünstig. Wie der Name dieser Filmnacht aber bereits verrät. Überrascht sollte also keiner sein. Bei den „Lunatic Shortz“ konnte man eine tolle Mischung genießen, über die man dann noch lange nachdenken konnte.

Die Kurzfilme sind der Renner

Besonders witzig, aber auch ergreifend, war die Doku „All on a Mardi Grass Day“ von Michal Pietrzyk. Demond Melancon ist ein schwarzer Künstler, der in New Orleans lebt. Er wohnt in einem der ärmeren, vom Zentrum weit entfernten Viertel. Melancon liebt die Perlenstickerei, er fertigt Bilder zur afrikanischen und amerikanischen Geschichte. Regisseur Michal Pietrzyk begleitet den Künstler in den Wochen vor dem Mardi Grass Day, der französischen Variante des Faschingsdienstags. In New Orleans wird er seit Jahrhunderten gefeiert. Paraden ziehen durch die Stadt, angeführt von den Chiefs. Melancon ist der „Big Chief der Young Seminole Hunters“, die aus dem Ninth-Ward-Viertel stammen, so der Pressetext zum Film. Melancon glänzt in seiner Rolle und durch seine Kunst. Eine schöne Geschichte.

Ein Film ist verstörend

Verstörend ist „Triskelion“ von Stuart T. Birchall, ein Film über verschiedene Realitäten und die Kontrolle über Menschen. Auch „Gone“ von Joan Bentosela verstört. Allerdings auf eher skurrile Weise, denn dort verschwinden Menschen in einer Waschanlage. „Lunctic“ – ein Kurzfilmabend, bei dem die Mischung also perfekt stimmte und ein sehr sympathischer Gaststar seinen Film „For A Kiss in Baghdad“ präsentierte. Sawat Ghalebl sprach nicht nur perfekt Deutsch, sondern überzeugte auch mit seinem Liebesfilm und zeigte mit einfachen und schönen Bildern auf, warum das Küssen in den Straßen von Baghdad nicht erlaubt ist, und man nie mit seiner Freundin alleine sein kann. Diese kleine Auswahl zeigt, die Kurzfilme in Landsberg sind die geheimen Stars dieser Woche – und sehr beliebt.

Ein bekannter Synchronsprecher und Schauspieler ist auch mit dabei

Aber auch die Langfilme hatten es in sich. Bei der Vorführung im Olympiakino von „Eneme“ war nicht nur ein sehr sympathisches Filmteam rund um Regisseur Jakob Gisik anwesend, sondern die Zuschauer waren fasziniert von diesem Familiendrama rund um einen kriminellen Vater und seine zwei Söhne. Schauspieler Udo Schenk überzeugte in der Rolle des mafiösen Familienoberhaupts. Zu sehen ist der Film noch heute um 17 Uhr in der Säulenhalle. Der Film mit Thure Riefenstein und Dennis Mojen, der von Beginn an fesselt. Ein Interview mit Schauspieler und Synchronsprecher Udo Schenk, der den Dr. Kaminski in der Serie „In aller Freundschaft“ spielt und oft als Bösewicht im Fernsehen zu sehen ist, lesen Sie in der Montagsausgabe.

