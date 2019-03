So dramatisch ist die Lage auf dem Immobilienmarkt

Plus Wer eine Wohnung oder ein Haus kaufen oder mieten will, der muss in Landsberg lange suchen. Die Preise haben sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Was Makler sagen und raten.

Ebbe auf dem Immobilienmarkt. 40 und mehr Bewerber für eine Mietwohnung und ein „verrücktes Preisniveau“ – so bringen Makler aus Landsberg die derzeitige Immobilienlage in der Stadt, aber auch im Landkreis auf den Punkt. Ist das Ende der Preisspirale erreicht? Das LT hat sich bei Experten erkundigt.

Auch wenn nach Ansicht von Maklerin Susanne Denkmann bei den Kaufpreisen der Zenit erreicht sei, glauben die Fachleute nicht an eine echte Entspannung der Lage. Mehr noch. So lange die Nachfrage nach Wohnraum nicht sinkt, werde es auch bei den „Wahnsinnspreisen“ bleiben, ist sich Theresa Strehle, Maklerin bei Wüstenrot-Immobilien, sicher.

„Häuser sind vor allem bei jungen Familien sehr gefragt“, weiß sie aus Erfahrung. Ob dank einer Erbschaft oder einfach, weil das Zinsniveau für Immobilienkredite mit etwas über einem Prozent bei zehnjähriger Zinsbindung nach wie vor niedrig sei – viele sehen nach wie vor den Kauf einer Immobilie als beste Geldanlage. Das sei im Übrigen auch ein Grund, warum Hausbesitzer, die nicht unbedingt verkaufen müssten, zögern. „Lieber wird die Immobilie noch eine Zeit lang vermietet“, sagt Strehle.

Auch die Makler tun sich schwer

Auch für die Makler sind die Zeiten schwer: „Ich möchte heute kein junger Makler sein, der seine berufliche Laufbahn gerade beginnt“, sagt Susanne Denkmann, die seit 20 Jahren in der Branche tätig ist.

Weil viele Verkäufer der Meinung sind, aufgrund der großen Nachfrage ohne professionelle Unterstützung klar zu kommen, sei es schwer, an sie heranzukommen. Das sieht auch Theresa Strehle so. Dass diese Auffassung aber auch Gefahren berge, merkten viele erst, wenn es schon fast zu spät ist. „Manche gehen mit überhöhten Vorstellungen auf den Markt“, weiß Strehle. Erst wenn ein gewisser Leidensweg schon durchlaufen wäre, komme der eine oder andere in den Maklerbüros vorbei. Aber: „Wenn ein Objekt auf dem Markt war und es hat nicht geklappt, ist das eigentlich ein verbranntes Objekt“, sagt die Maklerin. Dabei könnte bei richtiger Vorgehensweise die relativ kurze Zeitspanne von sechs bis acht Wochen zwischen Vermarktung und Notartermin liegen.

Auch in Altbauten kostet der Quadratmeter bis zu elf Euro

Ähnlich verhalte es sich auf dem Mietmarkt. Vermieter versuchten immer mehr, auf eigene Faust ihre Wohnungen an den Mann oder die Frau zu bringen. „Wir Makler haben fast keine Mietwohnungen mehr im Angebot“, sagt Susanne Denkmann. Kaufgesuche hingegen lägen in Mengen auf ihrem Schreibtisch. Aber: „Wer heute nicht verkaufen muss, der macht das auch nicht.“

Vermieten oder mieten? Da weiß sie nicht so genau, ob die Preisspirale sich noch weiter nach oben dreht. Selbst für ältere Wohnungen würden heute elf Euro Miete pro Quadratmeter verlangt. „Die Mietpreise gehen durch die Decke“, so Denkmann. Landsberg sei eben eine strategisch sehr gut gelegene Stadt mit einer guten Infrastruktur. Günstiger werde es nur im ländlichen Bereich oder Richtung Buchloe und dahinter.

Dass es im Bereich Immobilienkauf nicht so weitergehen kann, da ist sich Denkmann allerdings sicher. „Das kann doch alles niemand mehr stemmen.“ Julian Herfeldt, Immobilienkaufmann in Landsberg, beobachtet, dass die Preise derzeit leicht stagnieren. „In den Vorjahren hatten wir in den ersten Quartalen noch Steigerungen von rund zwei Prozent, derzeit liegen wir bei einem Prozent.“ Gleichzeitig betont er, dass es in Landsberg in den vergangenen Jahren eine Steigerung von 100 Prozent gegeben hat. Immobilien sind also heute doppelt so teuer wie noch vor zehn Jahren. Für viele Hausbesitzer sieht er im Augenblick die beste Zeit zu verkaufen, wenn darüber überhaupt nachgedacht werde. „Wer vor zehn Jahren gekauft hat, macht richtig Gewinn. Es gab noch nie so viel Geld für eine Immobilie wie heute.“

Bieterverfahren gibt es nicht

Und er nennt Zahlen: Gebrauchte Immobilien unter 3000 Euro pro Quadratmeter gebe es eigentlich nicht mehr, Neubauten lägen bei 4000 bis 4500 Euro pro Quadratmeter. Aber auch „Luxus-Wohnen“ nimmt zu, wie Herfeldt sagt: „Preise wie in München von 8000 Euro“ seien in Landsberg angekommen.

Ein kostbares Gut ist auch Bauland. Zuletzt verkaufte die Stadt Landsberg auf der Römerauterrasse Doppelhaus-Parzellen für 790 Euro pro Quadratmeter auf dem freien Markt. Und Stadtsprecher Andreas Létang fügt an, dass es im Stadtrat Einschätzungen gegeben habe, dass für eine solche Lage auch ein vierstelliger Quadratmeterpreis bezahlt worden wäre. Die Preisgestaltung sei für die Stadt ein Spagat: Einerseits dürfe sie laut Gemeindeordnung nicht unter Wert verkaufen, andererseits wolle die Politik die Preissteigerungen nicht auch noch anfachen, erklärt Létang. Deshalb schalte die Stadt Gutachter ein, nach deren Expertise die Preise gebildet werden. Von sogenannten „Bieterverfahren“ sehe die Stadt ab, nachdem vor ein paar Jahren in einem Fall Preise geboten worden waren, die man sich zuvor nicht hatte vorstellen können.

So haben sich die Bodenrichtwerte verändert

Bei sogenannten „Einheimischenmodellen“ sind die Verkaufspreise in der Regel günstiger, müssten aber auch so hoch sein, dass kein „Verschenken“ im Raum stehe. Zuletzt wurden auf diese Weise auf den Oberen Wiesen Reihenhausparzellen verkauft. Momentan hat die Stadt keine Baugrundstücke im Angebot.

Angesichts der jüngsten an der Römerauterrasse bezahlten Preise dürfte es spannend werden, wie die neuen Bodenrichtwerte für Bauland ausfallen werden. Die Zahlen für 2017/18 wird der Gutachterausschuss im Landratsamt im Juni vorlegen. 2013/14 waren sie für Landsberg bei 450 Euro gelegen, 2015/16 machten sie einen Satz auf 600 Euro, ein Wert, der bereits jetzt wohl nur noch historische Bedeutung haben dürfte.