vor 18 Min.

So feiert der Frauenbund in Stadl und Schwabhausen

In Schwabhausen feiert der Zweigvereine des Frauenbunds am Wochenende sein 100-jähriges Bestehen.

Vor 100 Jahren wurden in Stadl und Schwabhausen Zweigvereine des katholischen Frauenbunds gegründet. Was sich seither getan hat und welche Rolle die Vereine heute in ihren Dörfern spielen.

Von Gisela Klöck und Walter Herzog

Im Jahr 1903 gründeten mutige Frauen in Köln den Katholischen Frauenbund. Einige Jahre später kam die Bewegung auch in der Region an. Die ersten Zweigvereine im Landkreis wurden 1919 in Stadl und Schwabhausen gegründet. Das wird an diesem Wochenende gefeiert – in Stadl am Samstag, 26. Oktober, und in Schwabhausen am Sonntag, 27. Oktober. Unsere Zeitung hat die beiden Zweigvereine im Vorfeld besucht und stellt sie vor.

Vor 100 Jahren formierte sich in Stadl einer der ersten Zweigvereine des Frauenbunds im Landkreis. Es gibt kaum Unterlagen aus der Gründerzeit, so fehlt auch das genaue Datum der Gründung. Nach Ende des Weltkrieges fehlten die Männer kriegsbedingt. So waren die Frauen stark gefordert, schwere Arbeit, Not und Entbehrung kennzeichnen die Nachkriegszeit. In der Pfarrei in Stadl organisierten sich die Frauen daher in einem Verein. Dabei standen der christliche Glaube, Austausch und Gemeinschaft im Mittelpunkt. Als Vorsitzende werden Frau Stork aus Stadl, Frau Schneider aus Pflugdorf, Frau Aigster aus Stadl und Frau Trieb aus Stadl (ohne Vornamen) genannt.

Frischer Wind im Jahr 1974

Mit Ottilie Schwarzwalder aus Mundraching kam 1974 frischer Wind in den Frauenbund. Man unternahm Tagesausflüge und Einkehrtage. Es wurden Vorträge angeboten und Faschingskränzchen sowie Weihnachtsfeiern veranstaltet. Ab 1992 gab es Adventsbasare. Unter dem Vorsitz von Hedwig Guthmann aus Stadl erhielt der Frauenbund 1996 erstmals einen eigenen Raum im Bürgerhaus, der auch schon bald für einen Frauentreff und die Mutter-Kind-Gruppen genutzt wurde. 1999 erfolgte der Umzug in die alte Pflugdorfer Schule, wo der Frauenbund heute noch sein Domizil hat.

Nach einigen Jahren ohne Vorsitzende übernahm 2007 schließlich Magdalena Berger aus Stadl die Leitung des Zweigvereins. Heute zählt der Frauenbund Stadl etwa 130 Mitglieder. Nach wie vor gehören der Frauentreff, Ausflüge und Vorträge zum Vereinsangebot. Die Faschingskränzchen, der Oktoberrosenkranz, die Rorate-Messe und die Adventsveranstaltung sind mittlerweile Tradition. Die Mutter-Kind-Gruppe trifft sich weiter regelmäßig in der alten Schule. Und ungebrochen beteiligt sich der Frauenbund aktiv bei zahlreichen anderen Vereins-, Kirchen- und Dorffesten.

Das ist in Stadl geplant

Die Jubiläumsfeierlichkeiten am Samstag, 26. Oktober, beginnen um 13 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche Stadl, den die Johanneschor-Frauen musikalisch umrahmen. Anschließend wird im Bürgerhaus Pflugdorf-Stadl gefeiert. Die Pflugdorfer Tanzlmusik spielt auf und es liest Mundartdichterin Johanna Hofbauer. Ehrungen und die Vorstellung der Festschrift zum Gründungsjubiläum sind weitere Programmpunkte.

Auch der Zweigverein Schwabhausen gilt als einer der ältesten Frauenbünde in Bayern. Der unterer dem Dach des Bundesverbandes, dem Katholischen Deutschen Frauenbund, im Bezirk Dießen eingebundene Frauenbund wird nicht, wie üblicherweise ein Verein, von einer Vorsitzenden geführt. An der Spitze der Organisation steht ein Vorstandsgremium aus zehn gleichberechtigten Frauen. „Diese teilen sich demokratisch die anfallenden Aufgaben“, so Schriftführerin Helga Radek, die neben Simone Dörfler als Kassenwartin die einzigen festgeschriebenen Funktionen im Vorstandsteam innehat. Diese Form der Vereinsführung wurde 2004 eingeführt und habe sich über die Jahre in der Praxis sehr gut bewährt.

55 Jahre an der Spitze

In Schwabhausen gründete Anna Arnold 1919 den Frauenbund und führte die Organisation 55 Jahre lang. Zwar seien damals die Aktivitäten des Bundes noch sehr stark durch kirchliche Aktivitäten gewesen, doch Arnold habe auch die weltlichen und gesellschaftlichen Aspekte nicht aus den Augen verloren. Sie organisierte Altennachmittage, Ausflüge und auch den Frauenfasching in Schwabhausen.

Für die Frauen bot der Frauenbund damals eine der wenigen Möglichkeiten, herauszukommen als dem arbeitsreichen Alltagsleben. Ganz in diesem Sinne agierten in den Folgejahren auch die Vorsitzenden Anni Drexl (1974 bis 1992) und Monika Harrer (1992 bis 2004), und passten das Angebot dem sich verändernden Frauenbild und deren Stellung in der Gesellschaft an.

Einmal im Monat treffen sich die Frauen beim Handarbeitskaffee und spenden den Erlös aus ihren Werken zur Renovierung des Pfarrhofes. Dort wird auch ein Werk Platz finden, das die Frauen anlässlich des 100-jährigen Bestehens in „vielen, vielen Freizeitstunden“ Näharbeit erstellt haben, nämlich einen Quilt in Form eines Kreuzes.

Das ist in Schwabhausen geplant

So gerüstet kann der Frauenbund am Sonntag, 27. Oktober 2019, sein Gründungsjubiläum feiern. Der Tag beginnt um 9.15 Uhr mit der Aufstellung zum Kirchenzug an der VR-Bank, begleitet von den Musikfreunden Geretshausen. Um 10 Uhr beginnt die Festmesse in der Pfarrkirche Heilig-Kreuz. Der Festakt mit Ehrungen und vielem mehr findet anschließend im Gasthaus Probst in Weil statt.

