vor 30 Min.

So feiert der Landsberger Alpenverein sein Jubiläum

Mit einer Ausstellung im historischen Rathaus und Filmen geht es los. Am Freitag ist dann Action in einigen Bereichen von Landsberg angesagt und am Samstag in der Kletterei in Kaufering.

Der Deutsche Alpenverein besteht seit 150 Jahren, die Landsberger Sektion seit 130 Jahren, was am Wochenende gefeiert wird: Am Donnerstag, 27. Juni, wird ab 18 Uhr im Historischen Rathaus in Landsberg die Jubiläumsausstellung des DAV „Die Berge und wir. 150 Jahre Deutscher Alpenverein“ gezeigt.

Die Fotos, Gemälde und Dokumente stammen größtenteils aus den Sammlungen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins, ihrer Sektionen und Mitglieder. Viele von ihnen werden erstmals präsentiert. Die Ausstellung ist am 28. und 29. Juni jeweils von 8 bis 19 geöffnet.

Sieben Filme werden am Donnerstagabend gezeigt

Am Donnerstag, 27. Juni, wird ab 20 Uhr im „Olympia-Kino“ der Jubiläumsfilm des Deutschen Alpenvereins „Berge150“ gezeigt. „Berge150“ bringt eine Auswahl der besten Bergfilme aus 100 Jahren Filmgeschichte und zeigt Skifahren, Klettern, Bergsteigen und große Expeditionen zu den höchsten Bergen der Welt.

Das rund zweistündige Programm besteht aus sieben Filmen, die teils in Ausschnitten gezeigt werden. Tickets zu 14 Euro gibt es im Vorverkauf bei der AV-Sektion, in der Alpinsportzentrale und im Olympia-Kino sowie an der Abendkasse.

Bergsport in vielen Bereichen der Stadt

Der Freitag, 28. Juni, und Samstag, 29. Juni, sind als bergsportliche Aktionstage gedacht: Am Freitag von 15 bis 19 Uhr finden an verschiedenen Orten (Englischer Garten, Freigelände Ignaz-Kögler-Gymnasium, Luna-Park, Flößerplatz) Aktivitäten der Kajakabteilung, der Mountainbiker, der Skiabteilung und der Kletterer statt.

Am Samstag von 11 bis 16 Uhr ist „Die Kletterei“ in Kaufering (Viktor-Frankl-Straße 5a) Schauplatz eines breiten Indoor-Kletter-Programms für Jung und Alt. (lt)

