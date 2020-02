So gefährlich könnte das Sturmtief „Sabine“ in Landsberg werden

Plus Der Deutsche Wetterdienst warnt für Montag vor einem Unwetter. Der angekündigte Sturm droht ähnlich schlimm zu werden wie bei „Niklas“ und „Kyrill“.

Auch im Landkreis Landsberg droht am Montag ein schwerer oder sogar orkanartiger Sturm. Das Tief „Sabine“ wird im Laufe des Montags den Süden Deutschlands mit voller Wucht erreichen. Der Deutsche Wetterdienst sagt Sturm- und Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis zu rund 110 Stundenkilometern voraus. Das entspricht Windstärke zehn bis elf. Die stärkste Kraft dürfte der Sturm nach der Vorhersage am Montagnachmittag erreichen. Das weckt Erinnerungen an "Niklas" und "Kyrill".

Damit würde „Sabine“ ähnlich wie die Stürme „Niklas“ vom 31. März 2015 und „Kyrill“ vom 18./19. Januar 2007 ausfallen. Damals wurden in München Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 beziehungsweise 104 Stundenkilometern gemessen.

Es drohen deutliche Gefahren und Schäden

Ab Windstärke zehn drohen deutliche Gefahren und Schäden: Bäume können entwurzelt werden, Baumstämme brechen, Gartenmöbel können weggeweht werden, Schäden an Gebäuden sind möglich. Bei orkanartigem Sturm (Windstärke elf) sind insbesondere in den Wäldern schwere Schäden zu befürchten, Gehen ist nicht mehr möglich.

Die Deutsche Bahn warnte bereits am Freitag vor Problemen im Bahnverkehr. Es sei davon auszugehen, dass auch der Regional- und S-Bahn-Verkehr in Bayern beeinträchtigt sein werde. Ihren Kunden empfahl die Bahn, Reisen, die von Sonntag bis Dienstag geplant seien, zu verschieben.

"Niklas" sorgt für rund 300 Feuerwehreinsätze

Als am 31. März 2015 der Sturm „Niklas“ über Südbayern fegte, kam der S-Bahn-Verkehr weitgehend zum Erliegen, die Strecken Landsberg–Schongau und Walleshausen–Geltendorf wurden durch umgestürzte Bäume unterbrochen. Die Feuerwehren im Landkreis zählten damals annähernd 300 Einsätze. Ausrücken mussten die Feuerwehren vor allem, weil Bäume auf Straßen stürzten. Insgesamt mussten an diesem Tag im Landkreis 13 Straßen gesperrt werden. Weil Bäume und Äste in Stromleitungen hängen blieben, fiel in einigen Orten der Strom aus. Der orkanartige Wind knickte auch Verkehrszeichen um und wehte Dachziegel herab.

Auf der Landsberger Ostumgehung wurde am 31. März 2015 auch ein Sattelschlepper vom Sturm "Niklas" umgeworfen. Bild: Thorsten Jordan/Archiv

Durch den heftigen Wind, er jagte teilweise mit über 100 Stundenkilometern über das Land, wurden auch einige Fahrzeuge umgeworfen. Am Abend herrschte Chaos in München. Das Orkantief legte den Bahnverkehr nahezu lahm, der Hauptbahnhof musste gesperrt werden. Und so machten sich damals etliche Pendler auf die Suche nach einer Unterkunft für die Nacht.

Der Orkan „Kyrill“ am 18./19. Januar 2007 war im Landkreis Landsberg weniger stark als in anderen Regionen Deutschlands. 71 Feuerwehreinsätze wurden damals gezählt, man kam mit einem „Blauen Auge“ davon, hieß es seinerzeit vonseiten der Feuerwehr.

Wie es beim Sturm "Niklas" am 31. März 2015 im Landkreis aussah, zeigt unsere Bildergalerie von damals.