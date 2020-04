16:12 Uhr

So geht die Polizei mit der Maskenpflicht um

In Sachsen gilt bereits eine Maskenpflicht aufgrund der Corona-Krise, in Bayern gilt sie auch bald, zumindest beim Einkaufen.

Ab nächster Woche muss jeder beim Einkaufen Schutzmasken tragen. Auch die Beamten der Polizei in Landsberg und Dießen setzen sie auf.

Von Dominic Wimmer

Sie gehören mittlerweile zum gewohnten Bild: Gesichtsmasken. In Zeiten von Corona schützen viele Menschen sich selbst und andere. Ab nächster Woche wird es interessant – dann gilt in Bayern die Maskenpflicht beim Einkaufen und im Öffentlichen Nahverkehr, wie Ministerpräsident Markus Söder am Montag erklärt hat. Damit soll die weitere Ausbreitung des Virus gebremst werden. Wie das Thema Masken die Polizei beschäftigt.

„Wir haben eine Vorbildfunktion und werden natürlich auch beobachtet. Deshalb werden auch unsere Kollegen, wenn sie in Verkehrseinrichtungen sind, die einfachen OP-Masken tragen“, sagt Michael Strohmeier. Der stellvertretende Chef der Polizeiinspektion Landsberg blickt bereits auf die ab Montag, 27. April, bayernweit geltende Maskenpflicht im Einzelhandel und Nahverkehr. Die Dienststelle sei mit entsprechend Material ausgestattet worden. „Wir erhalten immer wieder Zuweisungen“, so Strohmeier, der auch betont, dass der Vorrat nicht unerschöpflich sei.

Er geht davon aus, dass ein Beamter im Streifendienst pro Schicht fünf Masken benötige, um sich und andere vor Tröpfchen zu schützen. Gleichwohl verfüge die Polizei auch über Gesichtsmasken mit den höheren FFP2- und FFP3-Standards, die je nach Einsatzlage aufgesetzt werden. „Das hängt von der Gefährdungslage ab. Wenn zum Beispiel jemand wegen Corona unter Quarantäne steht, dann tragen wir Vollschutz“, erklärt Michael Strohmeier. Situationsbedingt würden die Beamten bei der alltäglichen Arbeit auch Einmalhandschuhe tragen.

Die Polizei kontrolliert im Einzelhandel

Für die Polizei, die in den vergangenen Wochen auch mit einem veränderten Aufgabenspektrum – zum Beispiel Kontrolle der Ausgangsbeschränkungen – konfrontiert wurde, kommt nun ab nächster Woche noch eine weitere dazu. Strohmeier betont, dass die Polizei im Einzelhandel Kontrollen durchführe, ob Betreiber die Maskenpflicht ihrer Kunden beachten oder nicht. „Der Einzelhändler ist verpflichtet, dass er den Regeln nachkommt. Unsere Aufgabe ist es, deeskalierend zu wirken.“ Michael Strohmeier selbst ist nicht unbedingt ein Freund der Maskenpflicht. Bei einem Widerstand werde es durchaus anstrengend für einen Beamten, der Maske trägt. „Da ist man danach froh, wenn die Maske wieder weg ist.“

Dießens Polizeichef Alfred Ziegler sieht der Maskenpflicht gelassen entgegen. „Wenn unsere Beamten in Supermärkte oder geschlossene Räume gehen, tragen sie auch Masken.“ Er ist zugleich froh, dass auf seiner Dienststelle alle Kollegen bislang gesund seien.

