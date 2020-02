So geht es den Corona-Patienten aus dem Landkreis Landsberg

Plus Ein Mann aus Kaufering war vor zwei Wochen der erste Corona-Kranke in Deutschland. Mehrere Kontaktpersonen wurden isoliert. So geht es den Betroffenen mittlerweile.

In Sachen Coronavirus stehen im Landkreis die Zeichen auf Entspannung. Der Sprecher des Landratsamts, Wolfgang Müller, geht davon aus, dass das Thema bald abgehakt werden kann. Zwei Personen aus dem Landkreis hatten sich mit dem Virus angesteckt, etliche Personen aus ihrem Umfeld durften in den vergangenen zwei Wochen ihre Wohnungen nicht verlassen.

Die derzeit noch geltenden Quarantänemaßnahmen könnten am Mittwoch oder Donnerstag beendet werden. Weitere Infektionen seien in den vergangenen Tagen nicht aufgetreten. Ein Ausgangspunkt war die Erkrankung eines 33-jährigen Mannes aus Kaufering. Der Mitarbeiter der Stockdorfer Firma Webasto hatte sich bei einer chinesischen Kollegin angesteckt. Er war am letzten Januarwochenende erkrankt und wurde anschließend ins Schwabinger Klinikum gebracht. Dort hält er sich laut Müller bis heute auf, zeige aber seither keine Krankheitssymptome.

Keine Kontaktperson wurde krank

In der Folge hatte das Landratsamt verfügt, dass acht Personen, mit denen der Mann näheren Kontakt hatte, ihre Wohnungen nicht verlassen sollten. Diese häusliche Quarantäne sei nun Anfang der Woche aufgehoben worden, berichtet Müller. Betroffen waren davon unter anderem die Frau und das Kind des erkrankten Mannes. Alle acht Personen seien während der etwa 14-tägigen Inkubationszeit mehrfach negativ auf das Coronavirus getestet worden und symptomfrei geblieben.

Ein Mann muss vorerst auf La Gomera bleiben

Daneben gibt es noch einen zweiten Corona-Patienten aus dem Landkreis Landsberg: Der 26-Jährige befindet sich seit 28. Januar auf der Kanareninsel La Gomera – zusammen mit fünf Arbeitskollegen, darunter zwei aus dem Landkreis Landsberg. Fünf aus der Gruppe wurden auf der Insel ins Krankenhaus gebracht, ein 50-jähriger Landsberger durfte anschließend das Ferienhaus nicht mehr verlassen. Bis auf den erkrankten 26-jährigen Mann werden die Urlauber am Samstag von La Gomera zurückfliegen, so Müller. Dem 26-Jährigen gehe es wie dem 33-jährigen Kauferinger gut. "Er ist topfit", berichtete Wolfgang Müller. Die kommissarische Leiterin des Gesundheitsamts stehe mit ihm täglich in Kontakt.

Darüber hinaus befinden sich im Landkreis noch weitere fünf Personen in häuslicher Quarantäne. Sie waren mit zwei Corona-Patienten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck und aus München in Kontakt gewesen. Bislang seien bei diesen alle Tests negativ verlaufen, so Müller. Bringe ein abschließender Test dasselbe Ergebnis, werde auch deren häusliche Isolation am Mittwoch oder Donnerstag aufgehoben.

