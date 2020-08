05:41 Uhr

So geht es mit dem Kornkreis am Ammersee weiter

Bei Landwirt Georg Steingruber steht jetzt eigentlich die Ernte des Weizens an. Doch nach wie vor lockt der Kornkreis zwischen Fischen und Dießen zahlreiche Besucher auf sein Feld.

Von Gerald Modlinger

Nach den Regentagen Anfang des Monats ist jetzt die Getreideernte wieder angelaufen. Sind damit auch die Tage des Fischener Kornkreises gezählt, wenn der Mähdrescher kommt? Der Mähdrescher wird zwar, so kündigt der Besitzer des Weizenfelds zwischen Fischen und Dießen, Georg Steingruber, an, wohl spätestens am Mittwoch dort auffahren. Der eigentliche Kornkreis soll aber verschont bleiben. Er habe täglich Anfragen von Menschen auch von weit her, die den Kornkreis noch besuchen wollen. Deshalb habe er sich entschlossen, das Kunstwerk noch über die eigentliche Erntezeit hinaus zu erhalten, sagt Steingruber.

Zwei Wochen ist es jetzt her, dass der Aidenrieder Landwirt auf dem Acker zwischen der Alten und Neuen Ammer den Kornkreis entdeckt hat. Rasch sprach sich dessen Existenz in Deutschland und sogar in Europa herum und seitdem ist der Kornkreis, in dem Esoteriker besondere Energien wahrnehmen, zu einem Besuchermagneten geworden. „Ich frage mich, wie lange das noch so geht“, sagt Steingruber, „ich schätze, dass pro Tag 100 Leute kommen.“ Auch das schlechte Wetter habe den Zustrom nicht gebremst. „Wir hatten 135 Liter Niederschlag, und die Leute sind trotzdem hineingegangen, die haben die Schuhe ausgezogen, sind auf dem Baz gegangen.“

Im Kornkreis schlafen Leute und machen Musik

Auch übernachtet werde im Kornkreis, abends werde gesungen und es werden Kerzen entzündet, berichtet Steingruber weiter. Auf musikalische Darbietungen weist zudem hin, dass im Feld ein Saxofon vermisst werde. Beliebt seien auch Picknicks im Kornkreis.

Dass der Kornkreis rege besucht wird, lässt sich auch an Gebrauchsspuren ablesen: Die zunächst filigran niedergedrückten Halme liegen nicht mehr so locker wie am Anfang, sondern sind von dem starken Regen und vielen Schuhen und Füßen fest ineinander an den Boden gepresst worden. Ansonsten aber gehen die Kornkreis-Besucher offenbar pfleglich mit dem Acker um. Es wird nichts unnötig zertrampelt und es ist auch kein Müll zu finden.

Weil immer noch viele Besucher auf seinen Acker kommen, will Landwirt Georg Steingruber den eigentlichen Kornkreis vorerst nicht abernten, nur drumherum werde voraussichtlich bis zum Mittwoch der Weizen gedroschen. Die Körner will Steingruber dann entweder als Backweizen verkaufen, vielleicht aber auch ans Vieh auf seinem Hof verfüttern. Dort leben die unterschiedlichsten Nutztiere: Neben Milchvieh hält die Familie Steingruber ein paar Schweine und auf einer Obstbaumwiese weiden Mastgöckel und Gänse. Was mit dem Weizen aus dem eigentlichen Kornkreis passiert, ist noch offen: Anfragen von Bäckern, die an dem möglicherweise besonders energiereichen Weizen interessiert sind, habe er zwar schon gehabt, erzählt Steingruber, aber konkret sei noch nichts.

