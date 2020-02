So hilft man sich in Erpfting

Plus „Wir in Erpfting“ organisiert einmal im Monat ein Mittagessen im Gasthof Zur Sonne. Es gibt auch Besuchs- und Begleitdienste. Jetzt sind die Ehrenamtlichen auch Leuchtturmprojekt im Landkreis.

Mittags unter der Woche im Erpftinger Gasthaus Zur Sonne: Die Nachbarschaftshilfe hat eingeladen, im Windfang steht eine Transportkiste mit lustigen Kopfbedeckungen, aus dem Saal dringt Stimmengewirr. Dort sitzen bereits rund 40 gut gelaunte Besucher, die meisten sind Senioren. Alle sind ausgestattet mit Hüten und sonstigen Dingen, die auf einem Kopf Platz haben. Es ist ein Treffen der neuen Nachbarschaftshilfe.

Drei im Stil von „Cabaret“ gekleidete Damen empfangen Neuankömmlinge, und wer keinen Hut hat, wird sofort zur Kiste geschickt. Danach: Schnappschuss durch einen Bilderrahmen, und es darf eingetreten werden. Die drei Damen sind Irene Bleicher, Sissy Kratzer und Annemarie Rötzer, Ansprechpartnerinnen der Nachbarschaftshilfe „Wir in Erpfting“ und als solche Organisatoren dieser Zusammenkunft mit karnevalistischem Touch. „Das heute ist bereits unser zwölfter Erpftinger Mittagstisch“, erzählt Sissy Kratzer. Seit mehr als einem Jahr seien dazu alle Erpftinger eingeladen – egal ob jung oder alt. Das Angebot der Nachbarschaftshilfe, das über Anschläge bekannt gemacht wird und für das der Dorfgasthof einmal im Monat extra bereits mittags öffnet, kommt an: Bis zu 60 Besucher haben die drei Verantwortlichen schon gezählt.

Die Nachbarschaftshilfe trifft sich nicht nur zum Essen

Nach einem einheitlichen Essen von Wirt Alexander Steininger gibt es Unterhaltung in Form von Sketchen über Musik bis zu Gesellschaftsspielen. Kaffee und Gebäck als Abschluss fehlen natürlich nicht. Das Wichtigste aber ist den Gästen die Zusammenkunft. „Es geht vor allem ums Ratschen“, sagt Sieglinde Röös dazu. Die Erpftingerin, die allein lebt, war bereits mehrmals da. Der Mittagstisch lockt sie auch bei ungemütlichem Wetter aus dem Haus. Beim Faschingstreff, den auch Pfarrer Johannes Huber spontan besucht, sitzt sie gemeinsam mit Viktoria Göster, Karl Degle und dem Ehepaar Helmut und Erika Magg am Tisch.

Das gemeinsame Essen mit Programm genießen alle sehr. Currywurst, Lüngerl, Schnitzel, Geschnetzeltes oder die Gulaschsuppe beim Faschingstreff schmecken in gemütlicher Runde besonders gut. Die Aktionen zwischen Essen und Kaffee findet das Quintett ebenfalls ansprechend. „Letztes Mal haben wir einen Film gezeigt bekommen“, erinnert sich Sieglinde Röös. „Wir haben aber auch schon gekartelt.“

Es gibt regelmäßige Treffen

Die Nachbarschaftshilfe „Wir in Erpfting“ sind einige engagierte Einwohner, die sich seit circa eineinhalb Jahren für gute Nachbarschaft im direkten und übertragenen Sinn in dem Landsberger Ortsteil einsetzen. Die Ehrenamtlichen bieten Hilfe bei allen möglichen Aufgaben, die Mitbürger vorübergehend oder nicht mehr leisten können.

Das ist aber längst nicht alles. Neben schneller und unkomplizierter Hilfe im Alltag werden Treffen und Veranstaltungen organisiert – immer mit dem Ziel, gutes Miteinander in Erpfting zu fördern und zu pflegen. Auslöser für die Gründung sei ein Vortrag von Dr. Wolfgang Wohlleb aus Heimertingen gewesen, erzählt Sissy Kratzer.

Das Vorbild ist ein Projekt aus dem Unterallgäu

Der Allgemeinarzt hatte den Seniorenverein Heimertingen vorgestellt, dessen Vorsitzender er ist. Das Format gefiel, „Wir in Erpfting“ startete. Dass die drei Ansprechpartnerinnen im Sozialbereich tätig sind, erleichtert die Arbeit in der Nachbarschaftshilfe. Gefragt sind neben dem Mittagstisch, für den ein Hol- und Bring- sowie für alle, die nicht mehr aus der Wohnung kommen, auch ein Essenslieferservice angeboten werden, auch Besuchs-, Begleit- oder Fahrdienste. Sissy Kratzer beispielsweise kümmert sich hin und wieder um die 90-jährige Emma Degle. Sie begleitet sie zum Arzt, auf den Friedhof oder zu ihren Schwestern.

„Wir in Erpfting“ wurde in das vom bayerischen Sozialministerium initiierte Projekt „Marktplatz der Generationen“ aufgenommen und ist in den kommenden zweieinhalb Jahren Leuchtturmprojekt für Stadt und Landkreis Landsberg. Es wird fachlich begleitet: Erst vor ein paar Tagen fand ein erstes Treffen mit Annette Geiger statt. Die Fachfrau wird die Erpftinger Nachbarschaftshilfe in den kommenden Jahren professionell beraten, betreuen und begleiten.