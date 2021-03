vor 18 Min.

So klappt es mit dem Wechselunterricht

Schüler bestimmter Klassen dürfen wieder in die Schule – aber nicht alle auf einmal. Wie das im Landkreis läuft

Seit der vergangenen Woche sind Grundschüler und Abschlussklassen auch im Landkreis Landsberg im Wechselunterricht. Unsere Zeitung hat zwei Schulleiter gefragt, wie es mit dem abwechselnden Lernen von zu Hause und in der Schule klappt.

„Wir haben Wechselunterricht, weil bei uns alle Klassen so groß sind, dass wir sie halbieren müssen“, sagt Henriette Beltz, Schulleiterin der Grundschule Kaufering. „Am Montag und Donnerstag kommt die eine Hälfte, am Dienstag und Freitag die andere, und am Mittwoch sind beide Gruppen zeitversetzt da.“ Den täglichen Wechsel hätten sich viele Eltern gewünscht.

Die erste Woche sei natürlich noch ein wenig durcheinander gewesen, berichtet Beltz. „Man hat die Kinder, die in den Unterricht kommen, und die, die an den Tagen in die Notbetreuung gehen, an denen sie keinen Präsenzunterricht haben.“ Außerdem blieben manche nach dem Unterricht noch da und müssten betreut werden. „Das alles ist eine große Listenführerei und Organisiererei, aber es läuft bisher ganz gut.“

Für den Anfang sollten erst einmal die Klassenlehrer die Schüler unterrichten, sagt die Schulleiterin. Sie machten dafür Überstunden, auch wenn sie vom Distanzunterricht schon relativ geschlaucht seien. Die Fachlehrkräfte und Mitarbeiter des Ganztagsbereichs kümmerten sich dafür unter anderem um die Notbetreuung.

„Jetzt muss man erst einmal sehen, wo die Kinder stehen“, sagt Beltz. „Wir wissen ja nicht, wie sehr die Eltern bei den eingereichten Ergebnissen nur als Ermutiger oder sehr eingreifend zugange waren.“ Gerade für schwächere Schüler sei die Zeit zu Hause schwierig gewesen. Und besonders die Erst- und Zweitklässler hätten es nicht leicht gehabt: „Sie haben bisher kaum einen normalen Schulbetrieb mitbekommen. Sie konnten sich einfach noch nicht an das, was Schule ist, mit Lernen, mit Schulleben und so weiter, gewöhnen“, bedauert Beltz.

Es sei aber nicht nur für sie, sondern für alle Schüler gut, dass sie zum Teil wieder in der Schule seien. Die Lehrer hätten nun wieder einen intensiveren Kontakt. „Die Kollegen berichten aus allen Klassen, dass die Kinder noch ein bisschen wie Falschgeld dasitzen“, meint Beltz. Die Schüler hätten sich zwar sehr gefreut, dass sie wieder da sind, aber beim Melden oder beim Arbeiten seien sie noch etwas aus der Übung. „Es ist jetzt eine wesentliche Aufgabe, die Kinder sozial-emotional wieder abzuholen. Beim Stoff muss man manche Bereiche eben weglassen, es lässt sich nicht alles nachholen.“

Am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium (DZG) in Landsberg habe sich mit der vergangenen Woche nicht viel geändert, sagt Schulleiter Bruno Bayer. „Unsere Abschlussklasse Q12 ist schon seit Februar im Wechselmodell.“ Seit einer Woche habe man lediglich versucht, noch mehr Schüler in den Unterricht zu bekommen – eine logistische Herausforderung, denn die Hygienemaßnahmen müssten schließlich eingehalten werden. „Wir sind immer mit unseren Schülern im Gespräch und loten aus, welches Unterrichtsformat ihnen bei der Abiturvorbereitung am meisten entgegenkommt“, sagt der Schulleiter. Der Wechselunterricht funktioniere, aber er sei auch anstrengend für Schüler und Lehrer.

Und Wechselunterricht sei nicht in jedem Fall besser als Onlineunterricht: „Das hängt zum Beispiel von dem Fach ab, das unterrichtet wird, und von der Kursgröße“, sagt Bruno Bayer. Einen größeren Kurs könne man derzeit nicht in einem einzigen Raum unterrichten. Also müsse ein Teil sich online zuschalten. Der Lehrer müsse dann ständig hin- und herwechseln zwischen den Anwesenden und dem Bildschirm, und vor dem Unterricht mehr vorbereiten. „Er unterrichtet ja praktisch zwei Klassen gleichzeitig. Und die müssen gleich weit sein, damit es weitergehen kann“,sagt Bruno Bayer. (dawe) "Seite 26

