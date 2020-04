So kommen Cocktails zu den Kunden in Landsberg

Plus Die Kneipen in Landsberg haben geschlossen. Doch die Wirte sind erfinderisch. Sie liefern Getränke zu den Kunden und machen Cocktails haltbar.

Mit Freunden ausgehen und in einer Bar oder einem Lokal entspannt einen Cocktail trinken, während man sich nett unterhält, gehört für viele zu einem schönen Abend dazu. Wegen der Ausgangsbeschränkung aufgrund des Coronavirus ist das aber derzeit nicht möglich. Landsberger Gastronomen haben sich deswegen etwas überlegt, damit die Kunden weiterhin ihre Cocktails sofort oder auch Wochen später genießen können.

Haltbare Cocktails hat Michael Ehrenwirth gemeinsam mit Manuela Sauter kreiert und dabei auf eine Technik zurückgegriffen, die schon seit dem 18. Jahrhundert bekannt, aber weitgehend wieder in Vergessenheit geraten ist: das sogenannte „milk washing“. Hierbei reagiert das Protein der verwendeten Sojamilch bei der Herstellung mit Säure – beispielsweise von Limetten oder Zitronen – und bindet die Feststoffe des Cocktails. Diese Mischung gießt er dann in Aquavit. „Aquavit ist eine Spirituose, die aus Skandinavien stammt. Je weiter man in Europa nach Süden kommt, desto unbekannter ist das Produkt. Wir wollen das Getränk hier bekannter machen“, sagt Ehrenwirth.

Technik aus dem 18. Jahrhundert

Doch warum greift er auf eine Technik aus dem 18. Jahrhundert zurück, Alkohol konserviert schließlich auch? „Das hat mit der Säure zu tun. Durch die Säure der Limette oder einer anderen Frucht kann der Drink trotz Alkohol kippen“, sagt der 31-Jährige. Für die Filtration seines Getränks nutzt er einen Kaffeefilter, dabei bleiben dann auch die letzten Feststoffe aus der Zubereitung zurück. Je nach Stil und Herkunftsland schmecke Aquavit ähnlich wie Gin oder Rum, so der Fachmann. In einem Cocktail habe er beispielsweise die Passionsfrucht und Kaffee verarbeitet. Manuela Sauter und Michael Ehrenwirth kochen sämtliche Zutaten selbst.

In Landsberg startet das Angebot mit vier Geschmacksrichtungen: Erfrischend & kräuterbetont, exotisch & fruchtig, extravagant mit Kresse sowie mit indischem Vetiver Süßgras. Die Zubereitung und die Ausgabe der Cocktails erfolgt in Sauters Bar, das "Zimmer" (ehemaliges aQuadrat). Ehrenwirth selbst hat früher das "Enfant Terrible" betrieben, ist inzwischen aber in ganz Europa für eine norwegische Spirituosenfirma unterwegs. Wegen des Coronavirus ist das derzeit nicht möglich und er deswegen länger in Landsberg.

Dieser Cocktail von Michael Ehrenwirth heißt "Dschungel". Bild: Philipp Altheimer

Verkauft wird der 150 Milliliter große Drink freitags bis sonntags in Einweckgläsern. Die können die Kunden vorbestellen und zwischen 14 und 20 Uhr in der Hubert-von-Herkomer-Straße abholen. „Für den Verzehr sollte der Cocktail in ein Glas mit Eis gegossen werden“, empfiehlt der Barkeeper. Die Kosten für Sauter und Ehrenwirth sind zu Beginn überschaubar, weil er von seinem Arbeitgeber das Aquavit zur Verfügung gestellt bekommen hat. Es sei schwer abzuschätzen, wie das Angebot angenommen werde, sagt er. Funktioniere es, könne er sich auch vorstellen, dass daraus ein langfristiges Angebot werde.

Etwas länger läuft schon das Angebot des „Hellmairs“ aus Landsberg. Immer samstags kann man bei dem Lokal Cocktails vorbestellen, die am Abend frisch vor Ort zubereitet werden. Die Barkeeper fahren im Auto vor, holen den Tapeziertisch und die Zutaten aus dem Kofferraum und los geht’s mit entsprechendem Sicherheitsabstand zum Kunden. Auf der Karte stehen Klassiker wie Caipirinha, Sex on the Beach oder Cuba Libre.

Die Mitarbeiter des „Hellmairs“ in Landsberg liefern Cocktails zu den Kunden. Bild: Wagmann

„Wir sind sehr zufrieden damit wie es angenommen wird“, sagt Dominik Wagmann, der das Hellmairs zusammen mit Claus Moritz betreibt. „Teils tun sich mehrere Nachbarn für eine Bestellung zusammen. In Igling war es beispielsweise so. Da konnten wir 15 Cocktails verkaufen. Für die Kinder gab es welche ohne Alkohol.“ Im Umkreis von fünf Kilometern rund ums Hellmairs, das sich am gleichnamigen Platz in Landsberg befindet, wird kostenlos geliefert. Bei größeren Bestellungen sei er auch bereit, in weiter entfernte Orte Cocktails zu liefern, so Wagmann. Sind seine Barkeeper mit dem Mixen fertig, geht es noch weiter. Dann holen sie immer noch die Putzmittel aus dem Kofferraum und reinigen alle benutzten Gegenstände.

Wirtschaftlich sei die Aktion nicht, aber trotzdem sinnvoll, betont Wagmann. So bleibe das Lokal im Gespräch und seine Barkeeper hätten etwas zu tun. „Sie freuen sich auch, wenn sie mal rauskommen.“