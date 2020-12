vor 35 Min.

So läuft die Terminvergabe im Impfzentrum in Penzing

Der Start für Corona-Impfungen rückt näher. Was Bürger aus dem Landkreis Landsberg wissen müssen.

Von Thomas Wunder

Die Mitarbeiter des Impfzentrums am ehemaligen Fliegerhorst in Penzing haben am Dienstag bereits einige Anrufe erhalten. Etliche Landkreisbürger wollten dort Impftermine ausmachen. Doch die Meldung des Landratsamts vom Vortag, dass dies ab sofort möglich sei, kam etwas zu früh.

„Wir bitten noch um etwas Geduld“, sagt Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts. Zwar rechne man damit, dass am 27. oder 28. Dezember die ersten Impfdosen ins Impfzentrum geliefert werden, Termine für eine Impfung könnten allerdings erst Anfang Januar vereinbart werden. Und dann auch nur von Impfberechtigten. Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission des Bundes sind dies unter anderem Menschen im Alter ab 80 Jahren. Sie habe oder werde das Landratsamt zusammen mit den Gemeinden anschreiben und mit den notwendigen Informationen und Formularen versorgen.

Auf dem Gelände des früheren Fliegerhorsts ist der Weg zum Impfzentrum ausgeschildert. Bild: Thorsten Jordan

Gibt es auch im Landkreis einen Impfstoff, dann werden laut Landratsamt gleichzeitig mobile Impfteams damit beginnen Personal, Patienten, Bewohner von Klinikum, Pflege- und Behinderteneinrichtungen (auch ambulante) zu impfen. Mobile Impfteams könnten auch Menschen ab dem 80. Lebensjahr, die nicht mehr mobil sind, im Rahmen eines Hausbesuches versorgen.

Wie Pressesprecher Müller auf Nachfrage sagt, habe es im Impfzentrum geringe Anlaufschwierigkeiten gegeben. Bis Dienstag habe nur mit einer Demoversion der Software gearbeitet werden können, über die Daten eingepflegt und Termine vereinbart werden könnten. Am Dienstag oder Mittwoch rechne man damit, dass die Endfassung der Software vorliegt und damit gearbeitet werden könne.

Das von den Johannitern Oberbayern betrieben Impfzentrum ist startklar. Bild: Thorsten Jordan

Die Impfberechtigten werden vom Landratsamt angeschrieben, danach sei eine Terminvereinbarung möglich, teilen die Johanniter Bayern mit, die das Impfzentrum betreiben. Bei weiteren Rückfragen könne man sich an die Corona-Info-Hotline unter 08191/129-1680 wenden. Die Nummer zur Terminvereinbarung erhielten die Impfberechtigten mit dem Schreiben des Landratsamts mitgeteilt.

