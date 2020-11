13:01 Uhr

So lief Halloween im Landkreis Landsberg ab

Eine Corona-Protestaktion passend zu Halloween ist an der Staatsstraße unweit des Warmfreibads in Greifenberg zu sehen.

Plus An Halloween kontrolliert die Polizei im Landkreis Landsberg auch die Maskenpflicht. In Greifenberg gibt es eine besondere Protestaktion.

Von Thomas Wunder

Halloween im Landkreis Landsberg: Die Polizei kontrolliert am Samstag verstärkt, ob die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, eingehalten wird und ob es größere Menschenansammlungen gibt. Eine stille Protestaktion an der Staatsstraße bei Greifenberg sorgt noch am Sonntag für Aufsehen.

Die Polizeiinspektionen in Landsberg und Dießen vermelden ein ruhiges Halloween. Am Samstag seien deutlich weniger Menschen unterwegs gewesen, als in den Jahren zuvor. Größere Ansammlungen von Verkleideten oder Beanstandungen wegen der Maskenpflicht habe es nicht gegeben. Einzig in einem Lebensmittelmarkt in Kaufering gab es am frühen Samstagabend Ärger, weil ein Mann keinen Mund-Nasen-Schutz trug.

Wie die Landsberger Polizei meldet, trug der 48-jährige Mann aus Igling anstatt des vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutzes einen Hut, der mit einer Art Moskitonetz ausgerüstet war. Sein Glaube sowie ein angebliches medizinisches Attest würden ihm das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verbieten, sagte er der Polizei. Da er kein gültiges Attest vorweise konnte, verwiesen ihn die Polizeibeamten aus dem Supermarkt. Zudem erhäklt der Mann eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Sechs Einsätze wegen Ruhestörung in Landsberg

Am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag hatten die Beamten der Landsberger Polizei sechs Einsätze wegen Ruhestörung, die mit Halloween in Verbindung standen. So stellte ein Anwohner des Wiesenrings gegen 22 Uhr fest, dass an angelehnter Ast einen Kratzer an der Haustüre verursacht hatte und ein Halloween-Kürbis beschädigt wurde. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Hinweise an die Landsberger Polizei unter Telefon 08191/932-0.

"Beerdigt" haben die Unbekannten unter anderem Gastronomie, Eventbranche und Einzelhandel. Bild: Julian Leitenstorfer

Eine Corona-Protestaktion passend zu Halloween war noch am Sonntag an der Staatsstraße unweit des Warmfreibads in Greifenberg zu sehen. Dort wurden zehn Kreuze aufgestellt. „Beerdigt“ wurden unter anderem Eventbranche, Einzelhandel und Theater.

