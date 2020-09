vor 48 Min.

So lief das Kauferinger „Volksfest to go“

Beim „Volksfest to go“ in Kaufering kam zumindest an den Wochenenden Bierzeltstimmung auf.

Plus Wegen der Corona-Krise ist nur eine Sparversion des Volksfests in Kaufering möglich. Welche Bilanz Festwirt und Bürgermeister ziehen.

Von Dominik Stenzel

Auch in der Corona-Krise mussten die Kauferinger nicht gänzlich auf ihr Volksfest verzichten. Dafür hatten der langjährige Wirt Jochen Mörz und die Marktgemeinde gesorgt: Seit Ende August waren an der Bayernstraße ein Süßwarenstand, ein Kinderkarussell und ein Biergarten für bis zu 400 Personen aufgebaut. Am Sonntag ist das „Volksfest to go“, das nach schleppendem Beginn sogar um eine Woche verlängert wurde, zu Ende gegangen. Im Gespräch mit dem Landsberger Tagblatt ziehen Festwirt Jochen Mörz und Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger ( SPD) Bilanz.

Die Corona-Krise trifft die Veranstaltungsbranche ins Mark. In der Region fielen in diesem Sommer reihenweise Feste und Veranstaltungen der Pandemie zum Opfer. Wirt Jochen Mörz wollte den Menschen in Kaufering dennoch eine Alternative zum alljährlichen Volksfest bieten. „Uns ist es wichtig, auch in diesen schweren Zeiten präsent zu sein“, sagt er. Das Bierzelt mit einem Fassungsvermögen von 1900 Gästen konnte zwar nicht aufgestellt werden – dennoch fällt Mörz’ Fazit positiv aus. „Wir haben gezeigt, dass man den Leuten auch während der Pandemie Unterhaltung bieten kann.“ Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger zieht eine ähnliche Bilanz. „Das ’Volksfest to go’ war etwas ganz Neues. Mit dem Verlauf können wir sehr zufrieden sein.“

Am ersten Wochenende war der Biergarten beim Kauferinger Volksfest noch nicht gut besucht. Bild: Thorsten Jordan

"Volksfest to go": Start verläuft holprig

Dabei verlief der Start holprig. Am ersten Wochenende Ende August habe der Dauerregen noch viele Menschen von einem Besuch am Festplatz abgehalten, sagt Mörz. „Allerdings ist unser neu angebotener Lieferservice für Speisen und Getränke auch da schon gut angenommen worden.“ Nach dem tristen Auftakt ging es nicht nur mit dem Wetter, sondern auch mit den Besucherzahlen steil bergauf. Bei teils strahlendem Sonnenschein war der Biergarten in den vergangenen beiden Wochen regelmäßig gut gefüllt. „Gerade wenn Bands aufgetreten sind, war viel los“, sagt Jochen Mörz. Deswegen hätten Veranstalter und Marktgemeinde die Entscheidung getroffen, das „Volksfest to go“ um eine Woche zu verlängern. „Das hat sich ausgezahlt“, sagt Thomas Salzberger. „An den letzten Tagen lief es sehr gut.“

Mörz schätzt, dass am zweiten und dritten Wochenende jeweils rund 1000 Besucher zur Light-Version des Kauferinger Volksfests gekommen sind. „Es war ein ständiges Kommen und Gehen“, berichtet der 63-Jährige. Deswegen habe es auch keine Probleme mit der Besucherzahl gegeben: Maximal durften sich lediglich 400 Gäste gleichzeitig im Biergarten aufhalten. Auch sonst seien die geltenden Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten worden. „Die jüngeren Besucher waren ebenfalls sehr diszipliniert“, sagt Mörz. Bürgermeister Thomas Salzberger hebt zudem die friedliche Stimmung am Kauferinger Festplatz hervor. Die Polizei hatte eine Schlägerei am späten Samstagabend gemeldet, ansonsten seien Salzberger aber keine größeren Vorfälle bekannt. Teilweise hätten alkoholisierte Besucher auf die Maskenpflicht, die abseits der 40 Tischgarnituren galt, hingewiesen werden müssen. „Dafür hatten wir aber extra Ordner eingeteilt“, sagt Salzberger.

Festwirt Mörz hofft auf Impfstoff

Festwirt Jochen Mörz betont: Veranstaltungen wie das „Volksfest to go“ seien für sein Unternehmen in der Corona-Krise nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Während der Pandemie sind laut Mörz zahlreiche Veranstaltungen weggebrochen – Kosten für Personal oder Logistik liefen allerdings weiter. „Uns fehlen in diesem Jahr ein paar Millionen Euro an Umsatz.“ Es sei zu hoffen, dass bald ein Impfstoff zur Verfügung steht: „Vielleicht kann die kommende Volksfestsaison dann schon wieder in geregelten Bahnen verlaufen.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen