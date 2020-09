18:55 Uhr

So planen die Schulen im Landkreis Landsberg den Start

Plus Erstmals seit dem Corona-Lockdown sollen ab Dienstag alle Schüler wieder gleichzeitig unterrichtet werden. Wie sich die Schulen im Kreis Landsberg vorbereiten.

Von Dominik Stenzel

Der erste Schultag ist etwas Besonderes. Die Kinder und Jugendlichen sehen nach den Sommerferien endlich ihre Freunde wieder. Und für die Erstklässler beginnt ein ganz neuer Lebensabschnitt. Mit Schultüte und dem nagelneuen Schulranzen auf dem Rücken geht es erstmals ins Klassenzimmer, wo sie in den kommenden Monaten rechnen und schreiben lernen. Wegen der Corona-Krise ist dieses Jahr aber vieles anders als sonst – strenge Hygienevorschriften sollen die Infektionsgefahr senken. Das Landsberger Tagblatt hat sich umgehört, wie sich die Schulen im Landkreis Landsberg auf den Start am Dienstag vorbereiten.

„Unsere Schulen sind gewappnet“, sagt Monika Zintel, die als Schulamtsdirektorin für die Grund- und Mittelschulen im Landkreis verantwortlich ist. Bereits im vergangenen Schuljahr hätten die Bildungseinrichtungen gezeigt, dass sie in der Lage sind, schnell auf neue Gegebenheiten zu reagieren. „Jede Schule muss einen eigenen Hygieneplan entwickeln, der sich natürlich an den allgemeinen Regelungen orientiert“, sagt Monika Zintel. Und das sei sinnvoll. Schon allein, weil die Schulen im Landkreis Landsberg unterschiedlich groß sind. „Ein komplett einheitliches Vorgehen ist gar nicht möglich.“

Schulstart: "Es ist eine gewisse Unsicherheit da"

Die Schondorfer Grundschule besuchen ab dem neuen Schuljahr 114 Kinder. Rektorin Heike Hübschmann blickt dem Schulstart am Dienstag ob der momentanen Situation mit gemischten Gefühlen entgegen: „Ich freue mich schon darauf. Allerdings warten wir noch auf klare Vorgaben von der Landesregierung.“ Dementsprechend werde das Hygienekonzept in der laufenden Woche weiter angepasst. Deshalb sei im Moment auch noch nicht klar, wie der erste Schultag für die 21 Erstklässler ablaufen wird. „Bei uns sind die Eltern in den Klassenzimmern generell nicht dabei“, sagt Hübschmann. Die Schulleiterin hofft, dass Homeschooling in den kommenden Monaten nicht nötig sein wird. Laut den aktuellen Richtlinien würde es bei 50 Infizierten pro 100000 Einwohner in einer Stadt oder einem Landkreis wieder ausschließlich Homeschooling geben. „Gerade bei den Kleinen halte ich Präsenzunterricht für enorm wichtig“, sagt Heike Hübschmann. Generell sollten Grundschüler nicht alleine vor dem Computer sitzen. „Das hat im vergangenen Schuljahr ganz gut geklappt. Die Eltern haben uns sehr unterstützt.“

Alfred Lippl Bild: Thorsten Jordan

Alfred Lippl, Schulleiter des Ammersee-Gymnasiums (ASG) in Dießen, blickt dem Schulstart deutlich weniger gelassen entgegen als sonst. „Es ist schon eine gewisse Unsicherheit da. Man weiß schließlich nie, was am nächsten Tag sein wird.“ Um die Infektionsgefahr möglichst gering zu halten, halte sich die Schule streng an den Hygieneplan des Kultusministeriums. Durch „Einbahnstraßenregelungen“ soll etwa verhindert werden, dass zu große Menschenansammlungen entstehen. Die Räume werden spätestens nach jeder Stunde und in den Pausen gelüftet. Außerdem sei genug Desinfektionsmittel vorhanden, um Tastaturen oder Türklinken regelmäßig zu reinigen. Desinfektionsspender gibt es jedoch nicht: „Das ist landkreisweit so geregelt“, sagt Alfred Lippl.

Maskenpflicht: Ein "heißes Thema"

Jetzt, wo alle 836 Schüler ans ASG zurückkehren, sei das Hygienekonzept gegenüber dem vergangenen Schuljahr weiterentwickelt worden. Für die Klassen gebe es beispielsweise festgelegte Raum- und Außenpausen: „Wir wollen sicherstellen, dass alle an die frische Luft können.“ Erst am Montag hatte Ministerpräsident Markus Söder verkündet, dass die Kinder und Jugendlichen in den ersten beiden Schulwochen auch im Unterricht eine Maske tragen müssen. Grundschüler sind von der Regelung ausgenommen. Die Maskenpflicht im Unterricht sei ein „heißes“ Thema, sagt Alfred Lippl: „Ich kann die Entscheidung nachvollziehen. Aber ich verstehe auch die Kritiker.“ Gerade für die Lehrer, die in den Schulstunden viel sprechen müssen, könnte die Maske zum Problem werden.

Herbert Woerlein, Schulleiter der Johann-Winklhofer-Realschule (JWR) in Landsberg, geht trotz der Corona-Einschränkungen optimistisch ins neue Schuljahr. Am Dienstag sollen alle 960 Schüler in den Präsenzunterricht zurückkehren. Während der Ferien habe die Schulleitung deswegen Dauerschichten geschoben: „Die Eltern haben verdient, dass wir uns professionell vorbereiten.“ Woerlein hält die Entscheidung zur Maskenpflicht im Unterricht wegen der hohen Zahl an Reiserückkehrern für richtig. „Ich gönne den Familien den Urlaub. Durch die Maskenregelung im Unterricht werden aber alle am besten geschützt.“ Die Schule werde erfragen, welche Schüler sich in den Ferien in einem Risikogebiet aufgehalten haben.

Landsberger Realschule: Auch im Lehrerzimmer wird Maske getragen

Die Lehrer hätten sich dazu entschieden, auch im Lehrerzimmer einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Eine weitere Neuerung: Die Schüler dürfen auch während des Unterrichts die Toilette aufsuchen, ohne fragen zu müssen. „Wir wollen damit verhindern, dass alle Schüler in den Pausen aufs WC müssen. Dort ist momentan nämlich nur eine Person erlaubt“, sagt Herbert Woerlein. Sowieso sei es wichtig, Ansammlungen von Schülern – so gut es geht – zu verhindern. Auch an der JWR gibt es deswegen Einbahnstraßen, zudem werden für die einzelnen Klassen eigene Pausenbereiche festgelegt.

