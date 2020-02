So reagieren Politiker aus dem Landkreis auf den AKK-Rückzug

Plus Bei der CDU geht es turbulent zu - Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hört im Sommer auf. Wie die Nachricht bei Politikern aus dem Landkreis Landsberg ankommt.

Eine Nachricht hat am Montag die politische Landschaft aufgerüttelt: Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) wird nicht fürs Kanzleramt kandidieren und bis zum Sommer auch den CDU-Vorsitz abgeben. Das LT hat beim CSU-Bundestagsabgeordneten Michael Kießling und beim SPD-Kreisvorsitzenden Markus Wasserle nachgefragt, wie sie diesen Entschluss der CDU-Vorsitzenden einschätzen.

„Ich habe nicht in dieser Form damit gerechnet“, sagt Michael Kießling zu dem Rückzug von AKK. Allerdings sei die jüngste Wahl in Thüringen ein besonderes Ereignis gewesen und man könne nur respektieren, wenn jemand wie Annegret Kramp-Karrenbauer so handle. Auslöser in Thüringen: FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich war mit Stimmen von AfD und CDU gewählt worden. Die thüringische CDU agierte gegen den Willen von AKK.

Der CSU-Abgeordnete sieht die Große Koalition nicht in Gefahr

Zu möglichen weiteren Personalentscheidungen – AKK ist Bundesverteidigungsministerin – will sich Michael Kießling nicht äußern: „Das liegt in der Hand der CDU.“ Ministerpräsident Markus Söder habe sich klar positioniert, dass er in Bayern bleiben wolle, so Kießling. Der CSU-Bundestagsabgeordnete hat keine Angst, dass Personaldebatten jetzt die Arbeit der Großen Koalition beeinträchtigen: „Wir leisten unsere Arbeit, der Koalitionsvertrag ist zu zwei Dritteln abgearbeitet.“ Für Kießling, der auch CSU-Kreischef ist, hat sich der Zusammenhalt der Schwesterparteien CDU und CSU unter der Führung von AKK gefestigt.

SPD-Kreisvorsitzender Markus Wasserle. Bild: Julian Leitenstorfer (Archiv)

„Ich persönlich hätte es nicht als zwingen nötig empfunden, dass AKK sich zurückzieht“, sagt SPD-Kreisvorsitzender Markus Wasserle. AKK sei an der Wahl in Thüringen nicht beteiligt gewesen. Wasserle schätzt die Vorgänge in Thüringen als bedenklich ein und ist froh, „dass die Vernunft gesiegt hat“. Wichtig ist ihm, dass die CDU „sich in der Mitte hält“, sich also nicht nach rechts bewegt. „Die CDU muss sich selber finden.“