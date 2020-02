So rettet sich die VR-Bank Landsberg-Ammersee über die Zinsflaute

Plus Die VR-Bank Landsberg-Ammersee lebt auch von Stromverkauf und Vermietung. Und für manche Kunden zahlt sie auch noch richtig Zinsen.

Stefan Jörg ist keiner, der sich lange mit Jammern und Klagen aufhält. Die niedrigen Zinsen oder immer neuen Regularien der Bankenaufsicht – solche Dinge hakt der Vorstandsvorsitzende der VR-Bank Landsberg-Ammersee bei der Bilanzpressekonferenz schnell ab. Er will lieber eine andere Botschaft rüberbringen: „Wir sehen uns sehr positiv aufgestellt für das neue Jahrzehnt.“ Und Jörg sagt auch einen Satz, der angesichts des viel zitierten Anlagenotstands in Null-Zins-Zeiten auch nicht mehr so deutlich in der Branche formuliert wird.

„Wir nehmen Kundengelder unvermindert an“, betont Jörg. Denn es sei doch genau der Auftrag einer Bank, mit Geld verantwortlich umzugehen und den Kunden verschiedene Anlageklassen anzubieten, ohne dass diese Gelder nur auf Konten geparkt werden. Nur bei wiederholt beratungsresistenten Kunden mit längerfristig hohen Kontoständen stünden Negativzinsen im Raum – allerdings wohl erst ab einer Summe von 250.000 Euro, wie Jörg und sein Vorstandskollege Martin Egger erklärten. Trotz Null-Zins-Politik der Zentralbank bietet die Bank aber zumindest für einen Teil der Kunden tatsächlich noch nennenswerte Zinsen: Zum von Jörg angekündigten Junge-Leute-Paket „VRee2Start“ gehört neben einem kostenlosen Girokonto auch ein Sparplan mit zwei bis drei Prozent Verzinsung.

Auch für die Mitglieder fällt was ab

Die Zahlen der VR-Bank Landsberg-Ammersee wiesen auch im vergangenen Jahr nach oben. Das Wachstum fiel Jörgs Worten zufolge stärker aus als das allgemeine wirtschaftliche Wachstum in der Region. Bilanzsumme und betreute Kundengelder stiegen jeweils um gut sechs Prozent an. Die Bilanzsumme kletterte auf 925 (2018: 872) Millionen Euro und für die 35.707 Kunden wurden 1,77 (1,66) Milliarden Euro betreut – das ist Geld auf Konten, aber auch in Wertpapierdepots oder Bausparsummen. Der erzielte Überschuss wanderte zum größten Teil in das Eigenkapital, das um 10,2 Prozent auf 77,3 Millionen Euro aufgestockt werden konnte. Über 300.000 Euro sind als Dividende für die derzeit 18.477 Mitglieder vorgesehen, drei Prozent soll diese wieder betragen. Die bisher maximal mögliche Einlage von 480 Euro bringt somit 14,40 Euro.

Geld verdient hat die VR-Bank aber nicht nur im klassischen Kundengeschäft. Jeweils eine Million Euro trugen auch Fotovoltaikanlagen und die Vermietung und Verpachtung von Immobilien bei. „Das hilft uns in Zeiten der Zinsflaute unwahrscheinlich“, sagt Jörg.

In Utting wird bald Eröffnung gefeiert

In ihre Immobilien will die VR-Bank auch weiterhin investieren. Das neue Wohn- und Geschäftshaus mit Café an der Schondorfer Straße in Utting werde im dritten Quartal eröffnet. In Schondorf werde das Gebäude neben dem Bankgebäude um ein zweites Obergeschoss aufgestockt, sodass es dort sieben Wohnungen geben wird. In Finning werde angebaut, die bisherigen Geschäftsräume werden in Wohnungen umgenutzt. In Pflugdorf-Stadl, wo die VR-Bank Landsberg-Ammersee bisher mit einer Containerfiliale vertreten ist, sollen in einem Neubau auch Räume für Arzt und Physiotherapie untergebracht werden. Grundstücke, die bebaut werden können, habe man auch in Schwabhausen und Dießen.

Sozialpreis, Rallye und Oide Wiesn

Wert lege die VR-Bank auch weiterhin auf die Präsenz in der Fläche, betonte Jörg. An den 20 Geschäftsstellen solle nicht gerüttelt werden. Und auch heuer werde die Bank mit etlichen Veranstaltungen und Aktionen die Aufmerksamkeit auf sich lenken: Am 28. Mai wird wieder der VR-Sozialpreis (Bewerbungsschluss ist am 6. April) verliehen, am 25. April sind bei der VR-Classsic-Rallye wieder viele Kultautos aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren zu sehen. Die Fußball-Landkreismeisterschaft im Juli und die Oide Wiesn mit Landwirtschaftsfest am 6. September sind weitere VR-Bank-Veranstaltungen in diesem Jahr.

