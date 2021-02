vor 2 Min.

So schwer hat es die Landsberger Kulturszene

Ein leeres Stadttheater: In Landsberg sieht es für die Kultur in Corona-Zeiten schwierig aus.

Plus Veranstalter können nicht planen, der Theaterleiter jongliert mit Terminen, die Stadt Landsberg verschiebt die eine Konzertreihe. Was die Pandemie und der Lockdown für den Event-Kalender bedeuten.

Von Ulrike Reschke

„Hin- und Herjonglieren“ von Terminen und Telefonieren im Homeoffice – das sind derzeit die Haupttätigkeiten des Landsberger Theaterleiters Florian Werner. „Da ist auch viel Seelsorge dabei, was sonst zu kurz kommen würde“, sagt er. Für öffentliche Häuser wie seines sei die momentane Lage tragbar. Ganz anders sehe es aber bei privaten Veranstaltern inmitten des zweiten Corona-Lockdowns aus.

Das Team des Landsberger Stadttheaters ist in Kurzarbeit, mit Ausnahme des Leiters und des Technikers. Einer müsse vor Ort sein, etwa um Handwerkern aufzusperren, sagt Werner. Zurzeit ist das Theaterbüro täglich von 10 bis 12.30 Uhr mit je einer Mitarbeiterin besetzt – mehr lassen die Umstände nicht zu. Viele Solokünstler und Produzenten verlören durch die Absagen nicht nur Einkünfte, sondern auch Investitionen, die sie oft aus der Privatschatulle tätigen, weiß Florian Werner. Dass diesen Kollegen langsam, aber sicher die Lockerheit und der Humor abhandenkommen, höre er schon an der Stimme: „Sehr viele klingen bedrückt.“

Theater-Leiter Florian Werner in einem leeren Saal. Bild: Thorsten Jordan

Der Schaden für die Zukunft werde gewaltig sein, meint er. Er fürchte um viele private Theater und Compagnien, die es nach Corona möglicherweise nicht mehr geben werde. Kann und will es sich die öffentliche Hand leisten, diese Häuser zu retten? So Werners rhetorische Frage. Eine negative Antwort bedeute einen hohen Verlust bei der Qualität und auch bei der Auswahl der Stücke. Die aber brauche er als Theaterleiter für einen anspruchsvollen, ansprechenden Spielplan. Mit dessen Gestaltung würde er sich zu dieser Jahreszeit normalerweise beschäftigen. Doch derzeit ist er mit dem Verschieben, dem „Hin- und Herjonglieren“, von Veranstaltungen beschäftigt. Zunächst monats-, dann zweiwochenweise.

Rund 40 buchbare Plätze in einem Saal mit rund 250 Sitzen

In den Herbstmonaten, als Theater wieder möglich war, konnten für die insgesamt rund 250 Sitzplätze etwas über 40 Karten verkauft werden – eine Herausforderung für das Theaterbüro, dessen Buchungssystem die Hygieneabstände nicht automatisch anpassen kann. Die Auslastung, die zuletzt von der Inzidenzzahl abhing, schwankte. Da nicht langfristig planbar war, ob eine Vorstellung stattfinden kann, klemmte sich die Crew jedes Mal ans Telefon – ebenso bei Änderungen und Absagen im regulären Spielbetrieb –, um Besucher zu informieren. Als letztes Stück vor dem zweiten Lockdown lief Ende Oktober das Puppentheaterstück „Der eingebildete Kranke“ von Molière.

Die Reihe „Kulturschutzgebiete“ im Innenhof des Historisches Rathauses in Landsberg soll 2021 fortgesetzt werden. Bild: Julian Leitenstorfer

Die erste Absage: Helmut Schleich auf der Kleinkunstbühne Anfang November. Gastspiele, deren Tourneen aufgrund der Theaterschließungen zusammengebrochen seien, müssen abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Durch die Verschiebungen seit Frühjahr 2020 sei die erste Jahreshälfte gut belegt, so Werner. Eine Öffnungsstrategie etwa drei Monate im Voraus – „an Dreikönig für Ostern“ – wünscht er sich für die Theater aufgrund der langen Vorlaufzeit: Proben, Werbung, Ticketverkauf.

So ist der Stand bei den anderen in Landsberg geplanten Veranstaltungen

Für alle Veranstalter sei die Lage schwierig, heißt es aus der Pressestelle der Stadt, insbesondere, da die Existenz vieler Künstler und Kulturschaffender bedroht sei. „Sobald es die Lage zulässt, werden wir mit den erarbeiteten Hygienekonzepten den Musikern wieder eine Bühne und unserem Publikum bald wieder reale Musikerlebnisse bieten“, sagt Simone Sedlmair. Das Rathauskonzert am 14. März sei abgesagt. Es gebe jedoch konkrete Pläne für Konzerte in den Sommermonaten, wie ein Sommernachtskonzert mit dem Ensemble der Landsberger Salonmusik, ein Konzert aus der Reihe „Junges Rathaus“ oder das Liberation Concert am 27. Juni. Von Mai bis Oktober seien monatlich die schon im Sommer 2020 erprobten „Kulturschutzgebiete“ vorgesehen. Im Oktober soll das für Februar geplante Kinderkonzert nachgeholt werden und die nächste Saison der Rathauskonzerte starten.

