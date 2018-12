vor 49 Min.

So sieht das perfekte Outfit für die Feiertage und für Silvester aus

Jetzt kann die Party losgehen! Das Landsberger Tagblatt war schon einmal in Sachen Styling für Silvester unterwegs. Die beiden Praktikantinnen Kiara Lachmann (links) und Sarah Arzberger (rechts) sowie Redakteurin Stephanie Millonig durften sich bei „Le Salon“ in Landsberg schminken und frisieren lassen und bekamen bei „Ganz in Weiss“ in Kaufering eine passende Abendgarderobe. Als Models zu fungieren, ist zwar anstrengend, schließlich heißt es lange zu sitzen, bis man so perfekt gestylt ist. Es macht aber auch richtig Spaß, wie unschwer zu erkennen ist.

Drei Damen aus der LT-Redaktion werden zu Models: Nach dem Styling bei „Le Salon“ in Landsberg sorgt „Ganz in Weiss“ aus Kaufering für die elegante Abendgarderobe. So wird der Jahreswechsel zum perfekt. Oder Sie gehen zu einer edlen Weihnachtsparty.

Von Dominic Wimmer

Konfetti, leuchtende Fontänen, Lichterglanz, knallende Sektkorken und jede Menge Glitzer: Der Jahreswechsel wird ordentlich gefeiert. Und zu einer perfekten, glamourösen Silvesterparty (oder Weihnachtsparty) gehört auch das passende Outfit. Und die Zeit rast in diesem Jahr – deshalb haben sich drei Damen aus der LT-Redaktion schon jetzt für Sie in Schale geworfen. Die ultimativen Styling- und Modetipps kommen von „Le Salon“ in Landsberg und von „Ganz in Weiss“ in Kaufering.

Damit Sie die Tipps auch in die Tat umsetzen können, bringen wir die Seite schon heute: Damit Sie Zeit haben sich das richtige Styling zu überlegen.

Wer schön sein will, muss früh aufstehen

Wer schön sein will, der muss...früh aufstehen und Geduld mitbringen. Denn ein perfektes Styling braucht Zeit. Aber beim Team von Friseurmeisterin Ina Ekrot in „Le Salon“ vergeht die Zeit wie im Flug. Nach einer Tasse Kaffee zur Einstimmung geht’s für LT-Redakteurin Stephanie Millonig und die beiden Praktikantinnen Sarah Arzberger und Kiara Lachmann los. Während sich Tiziana Suhner um das perfekte Abend-Make-up kümmert, nimmt sich Franzi Glogger die Haare der LT-Models vor. Dass in den beiden Friseurmeisterinnen viel Kreativität steckt, wird schnell klar. „Ich habe noch nie 1:1 nach Vorlage gearbeitet“, sagt Franzi und Tiziana meint: „Die Inspirationen kommen oft währenddessen.“ Gesagt, getan. Sarah Arzberger ist zuerst dran und darf in die Maske. Verwendet werden Produkte von La Biosthetique.

Kräftiges Rot ist wichtig

Zuerst wird mit Make-up grundiert, später gepudert, dann geht es an die Konturen und es wird Rouge aufgetragen zur Betonung der Wangen. Hervorgehoben werden bei Sarah die Lippen – mit einem kräftigen Rot. „Entweder stehen die Lippen im Fokus oder die Augen – nie beides“, erklärt Tiziana während ihrer Arbeit und lässt die Augenbrauen und Wimpern von Sarah dunkler werden. Das Make-up, das Tiziana bei Sarah aufträgt, bekomme man auch problemlos zu Hause hin. „Das ist nicht so extrem anspruchsvoll und schafft man in 30 Minuten.“

Eine wahre Lockenpracht

Nebenan werden die Haare von Stephanie Millonig in eine Lockenpracht verwandelt – und das mit einem Glätteisen. Klingt komisch, funktioniert aber, indem Franzi Glogger die Haare um die beiden rund 200 Grad heißen Stäbe legt. „Die Deckhaare sind leider zu kurz für eine Steckfrisur“, meint Franzi, die deshalb die Technik des Papillotierens anwendet. Die Haarsträhnen werden zu Sechserlocken aufgedreht und daraus werden später natürlich fallende, weiche Wellen. Die längste Haarpracht bringt Kiara Lachmann mit: Ihr dunkel- bis hellblondes Haar mit Goldanteil wächst seit 23 Monaten. Kiaras Haare werden in Locken gelegt und mit 18 Klammern hochgesteckt.

Welches Kleid passt zu welcher Frau?

Da Sarah Naturlocken hat, wird hinten auftoupiert. Am Hinterkopf werden seitlich zwei Rollen gelegt. Links werden Korkenzieherlocken zu einer Wasserwelle auffrisiert, rechts wird glatt nach hinten gekämmt. Für Stephanie und Kiara steht noch die Wahl des richtigen Make-ups an. „Smokey Eyes“ lautet die Devise bei Kiara, Kayal umrandet die Augen und für die Lippen gibt es den Farbton Nougat. Für Stephanie gibt es etwas Natürliches: Mineralpuder, „Shiny-Peach“-Lippenstift und einen Apricot-Ton für die Lider. Was ganz stark auffällt: Die Frisuren der LT-Models werden mit viel (sehr viel) Haarspray fixiert. So kann ihnen auch das Schneegestöber auf dem Weg nach Kaufering zu „Ganz in Weiss“ nichts anhaben. Im Brautmodengeschäft von Tatjana Schlössl stehen nicht nur rund 1500 elegante Kleider für den schönsten Tag im Leben einer Frau zur Auswahl, sondern auch schicke Abendgarderobe. Sarina Scholich und Maria Carreres erkennen mit ihrem geschulten Blick in Rekordzeit, welche Kleider perfekt zu den LT-Damen passen.

Für das Reporterteam wirkt es auf den ersten Blick so, als ob Sarah Arzberger einen Hauch von Nichts trägt. Ihr Kleid (von Papilio) hat einen cremefarbenen Unterrock und der Rest des Kleides ist von einem Tüllstoff umspannt. Der Rücken lässt tief blicken... Etwas dezenter ist das Kleid von Stephanie Millonig (Eleni Elias). Die langen Ärmel wirken kunstvoll und betonen die Figur. Direkt aus Paris kommt Kiaras Kleid – von Christian Koehlert. Das Rot ist ein Blickfang. Und Rot bringt in der Silvesternacht Glück.

