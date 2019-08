vor 4 Min.

So sollen Senioren im Landkreis Landsberg bis ins hohe Alter fit bleiben

Für die neuen offenen Bewegungstreffs im Landkreis Landsberg werden noch Übungsbegleiter gesucht. Was die Teilnehmer an sportlichen Aktivitäten genau erwartet.

Von Frauke Vangierdegom

Die Beweglichkeit auch im hohen Alter erhalten und drohender Einsamkeit vorbeugen – das will das neue Projekt der Gesundheitsregion plus „offene Bewegungstreffs im Landkreis Landsberg“ erreichen. Birgit Heimerl und Pjam Rais-Parsi von der Gesundheitsregion Plus im Landkreis Landsberg greifen mit der Aktion eine Idee aus Esslingen auf, die dort seit zehn Jahren erfolgreich etabliert ist.

„Bewegungstreff“ heißt, sich mit Gleichgesinnten in lockerer und vor allem freiwilliger Runde treffen, einfache körperliche Übungen im Freien durchführen und Spaß haben. „Es geht hier nicht um ein ausgetüfteltes Sportprogramm“, betont Rais-Parsi, „vielmehr soll Senioren gezeigt werden, wie sie mit leichten Bewegungen ihre Kraft und ihre Ausdauer verbessern können und ihr Gleichgewicht trainieren.“

Die Teilnehmer sollen schnell zu den Treffs kommen können

Um es Senioren in den Gemeinden möglichst einfach zu machen, wünschen sich Heimerl und Rais-Parsi möglichst in jeder der 31 Landkreisgemeinden einen solchen Bewegungstreff. „In der Stadt Landsberg vielleicht sogar mehrere, damit ältere Menschen leicht zu den jeweiligen Standorten gelangen können.“

Bis es aber soweit ist und die Bewegungstreffs, die im Übrigen vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg als „Good-Practice-Beispiel“ geehrt wurden, auch im Landkreis Landsberg an den Start gehen können, braucht es „Übungsbegleiter“. Also Menschen, die selbst Spaß an Bewegung haben, jung oder alt sind und sich gerne in der Gesellschaft einbringen wollen. „Wir hier im Landratsamt stoßen das Projekt an, alles weitere sollten die Übungsbegleiter dann in Eigenregie übernehmen“, erläutert Birgit Heimerl. Anstoßen bedeutet konkret, dass die künftigen Übungsbegleiter vom Landratsamt Landsberg geschult werden.

Es gibt drei Schulungseinheiten für die Leiter

In drei Schulungseinheiten erfahren die künftigen Begleiter viel zum Thema „Anleitung und Motivation von Gruppen und welche Bewegungsübungen im Alter sinnvoll und einfach umzusetzen sind. Auch ein Erste-Hilfe-Kurs mit Schwerpunkten auf Versorgung von Prellungen oder Verstauchungen oder Insektenstichen und Sonnenbrand gehört zur Schulung.

Optimal vorbereitet können die Übungsbegleiter dann, so zumindest wünschen es sich Heimerl und Rais-Parsi, regelmäßig – einmal pro Woche rund eine halbe Stunde – ihre Teilnehmer zum Bewegen einladen.

Den Begleitern werde größtmögliche Entscheidungsfreiheit geboten. Das Besondere an den offenen Bewegungstreffs ist, dass die Teilnahme spontan und kostenlos möglich ist und sich jeder auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko beteiligt.

Geschult wird im September

Wann und wo ein Treff stattfinden soll, auch das liegt im Ermessen der Übungsbegleiter. „Wir stellen uns vor, dass Interessierte sich in ihrer Heimatgemeinde einen geeigneten Ort, zum Beispiel einen Park oder einen Spielplatz aussuchen, auf dem der Bewegungstreff stattfindet.“ Dabei setzt man im Landratsamt ganz auf die Ortskenntnis der künftigen Übungsbegleiter sowie auf deren persönliches Netzwerk in der Gemeinde. „Wir stehen bei Fragen natürlich im Hintergrund zur Verfügung“, betont Rais-Parsi, der sich aber auf Dauer schon wünscht, dass die offenen Bewegungstreffs zu Selbstläufern werden. Die Schulungsmodule finden statt am Freitag, 13. September, am Donnerstag, 19. September, sowie am Freitag, 20. September.

Anmeldungen zu den Schulungsmodulen sind bis spätestens Mittwoch, 11. September im Landratsamt Landsberg unter Telefon 08191/1291581 bei Birgit Heimerl oder unter 08191/1291273 bei Pajam Rais-Parsi möglich.

