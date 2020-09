vor 18 Min.

So war der erste Schultag im Kreis Landsberg

Plus Die Schulen haben sich auf den Start vorbereitet – und doch blieben Fragen offen. Wie kommt die Maskenpflicht an? Wie läuft die Einschulung ab? Das LT war am ersten Tag dabei.

Von Dominik Stenzel

Landkreis Der erste Schultag im Landkreis Landsberg stand in diesem Jahr ganz im Zeichen der Corona-Krise. Erstmals seit dem Lockdown im März werden seit Dienstag wieder alle Schüler gleichzeitig unterrichtet. Die Einrichtungen hatten sich zwar intensiv darauf vorbereitet (LT berichtete) und umfangreiche Hygienekonzepte erarbeitet. Dennoch blieben viele Fragen offen: Wird die Maskenpflicht im Unterricht für Probleme sorgen? Wie wird die Einschulung der insgesamt 1057 Erstklässler im ganzen Landkreis ablaufen? Und stehen genügend Busse für den Schulverkehr zur Verfügung? Das Landsberger Tagblatt hat sich umgehört.

Es ist 11.20 Uhr, als vor der Iglinger Grundschule lautes Klatschen ertönt. 20 Erstklässler strömen aus dem Gebäude und werden im Schulhof von ihren Eltern in Empfang genommen. Unter ihnen: der sechsjährige Arne. Mit Schulranzen auf dem Rücken und einer großen Schultüte in der Hand steuert er direkt auf seine Mutter Sabrina Löschau zu. Der Bub wirkt stolz und glücklich. Wie Sabrina Löschau erzählt, habe er dem Schulstart entgegengefiebert. Nur mit seiner Maske werde er noch nicht so recht warm. Generell sei der erste Schultag heuer anders gewesen als sonst, sagt Sabrina Löschau. Alleine schon, weil die Eltern nach dem Empfang in der Schulturnhalle nicht mit ins Klassenzimmer durften. „Die Freude hat das aber nicht wirklich getrübt.“

Arne Löschau ist einer von 1057 Erstklässlern, die im Kreis Landsberg am Dienstag eingeschult wurden. Bild: Julian Leitenstorfer

In Igling werden die ersten Klassen zeitversetzt eingeschult

Ulrike Meindel, die an der Iglinger Grundschule momentan die Schulleitung vertritt, klingt am frühen Dienstagnachmittag erleichtert. „Es hat alles gut geklappt“, sagt sie. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen hat Meindel in den vergangenen Wochen intensiv an einem Konzept gearbeitet. Um die Abstandsregelungen und Hygienevorschriften einhalten zu können, sind die beiden ersten Klassen mit je 20 Kindern zeitversetzt erschienen: Für die eine Hälfte ging es um 8 Uhr los, für die andere eine Stunde später. Durch einen exakten Zeitplan sollte sichergestellt werden, dass sich beide Gruppen nicht begegnen – und auch ansonsten gab es einige Besonderheiten.

Die beiden zeitversetzten Gottesdienste etwa fanden ohne gemeinsames Singen statt. Die Schulturnhalle, wo der offizielle Empfang stattfand, mussten die Eltern über einen separaten Eingang betreten. Die Musik kam aus einem Lautsprecher: Die Kinder und Eltern hätten lediglich mitgesummt, sagt Ulrike Meindel. Als es schließlich in die Klassenzimmer ging, mussten die Eltern im Schulhof warten. Der Elternbeirat hatte dort Getränke hergerichtet und Stehtische aufgestellt.

Maskenpflicht beschäftigt das Schulamt

Laut Ulrike Meindel hätten die Mütter und Väter Verständnis für die Vorkehrungen gehabt. Und auch die Kleinen hätten sich schon am ersten Schultag an die strengen Regeln gehalten. So müssen die Buben und Mädchen an der Iglinger Grundschule auf den Gängen und in den Pausen Masken tragen. „Nur wenn sie auf ihrem Platz sitzen, dürfen sie diese abnehmen“, sagt Meindel. Von der generellen Maskenpflicht im Unterricht, die in den ersten beiden Wochen gilt und für hitzige Diskussionen sorgte, sind Grundschulen ausgenommen.

Laut Monika Zintel, die als Schulamtsdirektorin für die Grund- und Mittelschulen im Landkreis verantwortlich ist, habe eben jene Vorschrift das Schulamt in den vergangenen Wochen intensiv beschäftigt. „Wenn die Eltern der Schulleitung glaubhaft versichern können, dass ihre Kinder keine Maske tragen können, sind sie von der Regelung ausgenommen.“ Im Kreis Landsberg gebe es einige derartige Fälle. Diese Schüler müssten dann jedoch im Unterricht mit größerem Abstand zu ihren Mitschülern sitzen.

Gibt es im Kreis Landsberg genügend Schulbusse in der Corona-Krise? Bild: Julian Leitenstorfer

Gibt es genug Schulbusse?

Damit auch auf dem Schulweg genug Abstand eingehalten werden kann, hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, zusätzliche Busse einsetzen zu wollen. Das Landratsamt Landsberg fand nach einer Umfrage bei den Busunternehmen daraufhin heraus, dass zumindest genug zusätzliche Busse und Fahrer zur Verfügung stehen würden.

Das Unternehmen Schnappinger Reisen aus Utting stellt vier jener Verstärkerbusse im Landkreis. Juniorchef Philipp Schnappinger war gestern selbst in einem der Fahrzeuge zwischen Neugreifenberg und Dießen im Einsatz. Die Lage sei noch recht entspannt gewesen, berichtete er. In seinem Bus mit 50 Plätzen seien ungefähr 30 Kinder gesessen. „Ich denke, in den kommenden Tagen werden mehr dazukommen.“

Dietmar Winkler, der am Landratsamt für den öffentlichen Nahverkehr und damit auch für den Schulbusverkehr verantwortlich ist, sagt, dass es derzeit noch viel zu früh für ein erstes Fazit sei. „An den ersten Schultagen bringen viele Eltern ihre Kinder selbst zur Schule und holen sie auch wieder ab.“ Erfahrungsgemäß stabilisiere sich die Situation im Laufe der zweiten Woche. „Erst dann können wir die Situation richtig beurteilen“, sagt Dietmar Winkler.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen