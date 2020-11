18:56 Uhr

So werden Corona-Kontaktpersonen im Kreis Landsberg aufgespürt

Plus Im Pandemiezentrum des Landkreises Landsberg auf dem Fliegerhorst in Penzing ist das Contact-Tracing-Team untergebracht. Dessen Chef Manuel Müller-Hahl erklärt, wie dort gearbeitet wird.

Von Stephanie Millonig

Die Zahl der Corona-Fälle ist konstant hoch. Die Gesundheitsbehörden arbeiten am Limit, Kontakte von positiv auf Covid-19 getesteten Menschen lassen sich kaum noch nachverfolgen. Wie sieht es im Landkreis Landsberg aus? Unsere Zeitung war im Pandemiezentrum im ehemaligen Fliegerhorst in Penzing und hat den Leuten über die Schulter geschaut, die die Kontaktverfolgung übernehmen.

Ein Kasernengebäude aus den 1930er-Jahren, lange Gänge, Tür an Tür reihen sich Büroräume. Zwei bis vier Arbeitsplätze sind durch Stellwände getrennt, zumeist junge Leute sitzen an Schreibtischen, geben Daten ein oder telefonieren. In Haus 15 arbeitet das Contact-Tracing-Team (CTT) unter der Leitung von Manuel Müller-Hahl und verfolgt die Kontakte von Corona-Infizierten. Der 32-jährige Mediziner hat diese Aufgabe schon seit April inne und bereits die erste Welle miterlebt. Früher arbeitete er als Zahnarzt. Zehn positive Fälle gilt es an diesem Tag zu betreuen, eine kleine Zahl, ein ruhiger Tag. „Es gab auch schon 76 Fälle an einem Tag“, sagt der Pressesprecher des Landratsamts, Wolfgang Müller.

Schnelligkeit ist wichtig

Wie läuft die Kontaktverfolgung ab? Wird jemand positiv getestet, dann landet ein Fax beim für seine Meldeadresse zuständigen Gesundheitsamt. „Es gibt eine gesetzliche Labormeldepflicht“, erzählt Manuel Müller-Hahl. Die Arbeit des Contact-Tracing-Teams beginnt: Der Getestete mit dem positiven Ergebnis wird angerufen. Oft findet sich die Telefonnummer auf den Labormeldeformularen. Wenn nicht, müssen die Kontaktforscher weiter recherchieren. Auch die Hilfe der Polizei werde in Anspruch genommen, sagt der Leiter des CTT. „Sie fahren sogar manchmal zur Wohnung.“ Es sei wichtig, dass schnell Kontakte unterbunden werden.

Der Stabsunteroffizier Kevin Loibl vom Gebirgsversorgungsbataillon 8 ist einer der Mitarbeiter des Contact-Tracing-Teams Bild: Thorsten Jordan

Ein Telefonat mit dem Infizierten könne an die 45 Minuten dauern, schildert der 32-Jährige, dass immer die individuelle Situation betrachtet werden müsse. Beispielsweise wie sich ein Infizierter in einer Familiensituation isolieren könne. Und es müssen die Kontaktpersonen abgefragt und diese dann informiert werden. Aber was ist eine Kontaktperson? Face-to-Face ohne Maske mit weniger als 1,5 Metern Abstand über 15 Minuten (alternativ auch kumulierend drei mal fünf) gelten laut Müller-Hahl als Faktoren. Auch für die Kontaktperson gelte eine Quarantäne. Doch die Quarantänezeiten können durchaus differieren.

Die Quarantänezeiten können unterschiedlich lang sein

Ein mögliches Szenario: Zwei Paare treffen sich an einem Freitagabend zum Essen. Am Montag wird ein positives Testergebnis für einen der Teilnehmer bekannt: Für das Paar, bei dem einer infiziert ist, gelten 14 Tage Isolation ab Montag. Beim Besucher-Ehepaar wird die Frist bereits ab dem Freitag des gemeinsamen Essens gerechnet, den Zeitpunkt des letzten Kontakts.

Im ehemaligen Fliegerhorst in Penzing befindet sich das Pandemiezentrum des Landkreises Landsberg. Bild: Thorsten Jordan

Wichtig zu wissen ist in diesem Zusammenhang auch, dass man bei Covid 19 von einer Inkubationszeit von zehn bis 14 Tagen ausgeht. In den ersten Tagen bis kurz vor dem Auftreten von Symptomen schlage kein Test an. Darum reicht es laut Müller-Hahl nicht, wenn bei Kontaktpersonen ein erster Test negativ ausfällt, sondern es muss ein zweiter gemacht werden. Derartige komplexe Dinge müssen die Mitarbeiter des CTT den Betroffenen erläutern. „Warum darf ich nach dem Test nicht raus“, sei eine Frage, die oft gestellt werde, erzählt Manuel Müller-Hahl. Bei schweren Verläufen der Krankheit gebe es noch andere Fristen, sagt der Mediziner.

Pro Woche werden bis zu 1500 Personen getestet

Beim ersten Telefonat mit einer Kontaktperson werden gleich auch die zwei Testtermine ausgemacht. Wöchentlich werden an die 500 Kontaktpersonen in der Teststrecke in Penzing getestet. Dazu kommen laut Wolfgang Müller noch 750 bis 1000 freiwillige Tests von Personen ohne Symptome. Wie Müller-Hahl erzählt, kümmert sich ein Mitarbeiter um einen Fall. Werden es zu viele Kontakte, die es zu verfolgen gilt, gebe er diese ab.

Geht es um Einrichtungen wie Asylbewerberunterkünfte oder Seniorenheime, organisiert der Mediziner die Reihenuntersuchungen selbst. Positiv Getestete werden auch in den Folgetagen durch Anrufe des CTT begleitet, ihr gesundheitlicher Zustand am Telefon abgefragt. 22 Personen hat das Landratsamt eingestellt, unterstützt werden sie von einigen Personen aus anderen Staatsbehörden und 13 Bundeswehrsoldaten. Junge Leute sind es, die mit Begeisterung dabei seien. „Nur als Job geht das nicht“, sagt Manuel Müller-Hahl, der selbst kaum noch Freizeit hat. In Penzing schaffe man es immer noch, an einem Tag alle positiv Getesteten und ihre Kontakte anzurufen.

