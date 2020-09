18:51 Uhr

So werden schwache Igelbabys in Dießen aufgepäppelt

Plus Im Herbst sind viele Igel in den Gärten unterwegs. Wann die Wildtiere Hilfe von Menschen brauchen und was man bei der Pflege beachten sollte. Zu Besuch bei einer Dießener Igel-Mama.

Von Julia Greif

Vorsichtig hebt Ursula Nirschl „die Kleine“ in die Plastikschale auf der Waage. Das junge Igelweibchen wiegt inzwischen 182 Gramm – 76 Gramm mehr als in der vergangenen Woche, als Ursula Nirschl das Igelkind und seine sieben Geschwister unter dem Schuppen im Garten fand. „Alle torkelten, sie waren einfach nicht vital“, erzählt die Dießenerin. Ihr geht es so wie vielen Gartenbesitzern derzeit, die entkräftete Igel finden. Doch wie erkennt man, ob ein Igelbaby, das da im Garten umherirrt, Hilfe benötigt?

„Wenn er mit Parasiten wie Zecken, Milben oder Flöhen übersät ist“, sei das meist ein Alarmzeichen, erklärt Michael Comes-Lipps, Vorsitzender der LBV-Kreisgruppe Landsberg. Auch bei sichtbaren Verletzungen oder wenn der kleine Igel hustet oder schwer atmet, sollte man ihn versorgen. „Dann sollte man ihn eigentlich zu einem Tierarzt bringen, der etwas von Igeln versteht“, rät Comes-Lipps. Manche der kleinen Igel sind nur 80 Gramm schwer. 500 Gramm müssen sie aber mindestens auf die Waage bringen, um zu überleben, so der Experte. Ursula Nirschl wandte sich auf Rat einer Kollegin zunächst an das Tierheim in Starnberg. Denn sie hatte vorher noch nie Igel gepflegt: „Es war eine anstrengende Woche, weil wir Neulinge sind auf diesem Gebiet und erst mal schauen mussten, woher wir Informationen bekommen.“ Aber wiegen und markieren (mit Wandfarbe zum Beispiel) sollte man die Igel sofort.

Ursula Nirschl aus Dießen päppelt derzeit Igelbabys auf. Bild: Julian Leitenstorfer

Auch Igelpfleger sind eine gute Anlaufstelle. Weil die aber sehr ausgelastet sind, sollten Betroffene zunächst das Igel-Notnetz kontaktieren. Unter der Telefonnummer 0800/723 57 50 werden Igelfinder zu den passenden Pflegern vor Ort weitergeleitet. Diese befreien die kleinen Igel dann – wie bei Ursula Nirschl – von Parasiten wie Fliegen, Milben, Zecken oder Flöhen. Bis ein Igelchen zu den Igelpflegern kommt, können die Finder Erste Hilfe leisten: „Keine Kuhmilch bitte!“, betont Michael Comes-Lipps. Die führe nämlich zu Durchfall. Besser sei Katzenersatzmilch für die kleinen, und Katzenfutter ohne Gelee und Wasser für die größeren Igel. Auch frische Mehlwürmer bieten sich für erwachsene Tiere an. Die bekommt man in Zoohandlungen. Haferflocken oder Obst sollte man den Tieren nicht vorsetzen.

Bis zu sechs Mahlzeiten pro Tag für die Igel-Kinder

Ursula Nirschl führt die Pipettenspritze mit der Milch ganz vorsichtig an das kleine Igelmaul. „Die Kleine“ trinkt gierig. Sechs bis acht Milliliter trinkt so ein kleiner Igel pro Mahlzeit. Nirschl und ihre Familie fütterten die kleinen Igel anfangs noch sechsmal pro Tag in der Zeit von 5.30 bis 22.30 Uhr.

Die ersten Tage lebten die Igel im Haus in einem Karton. Ein Tuch und eine Wärmflasche sorgten dafür, dass sie nicht auskühlten. „Am besten knüllt man zusätzlich ein paar Seiten einer Zeitung zusammen und wirft sie mit hinein. Die Igel wühlen gern darin herum“, rät Experte Michael Comes-Lipps. Er weist darauf hin, dass Igel viel koten. Deshalb sollte man das Zeitungspapier täglich wechseln. Anfangs können kleine Igel nicht selbstständig koten, deshalb massierte Ursula Nirschl den Kleinen beispielsweise anfangs den Bauch. „Das ist wie bei meinen Kindern: Die wurden als Babys auch ruhig, bevor sie auf Toilette mussten“, lacht Ursula Nirschl.

Ursula Nirschl aus Dießen päppelt derzeit Igelbabys auf. Bild: Julian Leitenstorfer

Auch eine warme Dusche mögen Igelbabys. Danach sollte man sie vorsichtig trocken föhnen, rät Michael Comes-Lipps. Ansonsten fühlen sich die Stacheltiere in einem Verschlag im Freien wohl. Er sollte vor Regen schützen und mindestens 30 Zentimeter hoch sein. Diese „Igelburg“, wie Comes-Lipps sie nennt, sollte eine maximal zehn mal zehn Zentimeter breite Öffnung haben. Dann haben Katzen keinen Zutritt.

Unsere Leserin Gisela Lauterbach aus Penzing hat uns ein Foto einer Igelfamilie geschickt. Bild: Gisela Lauterbach

Von den acht Igelbabys, die Ursula Nirschl bei sich im Garten fand, werden drei immer noch von einer Igelpflegerin betreut. „Die Kleine“ und „der Große“ sind seit Mittwoch wieder bei der 56-Jährigen – drei andere haben es nicht geschafft. Im Moment leben sie noch in einem großen blau-silbernen Käfig im Esszimmer. Doch bis Ende Oktober will Nirschl alle zurück in den Garten setzen. Dann hätten sie genug an Gewicht zugelegt. „Wildtiere gehören raus in die Natur“, ist sie überzeugt.

