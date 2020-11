vor 20 Min.

So wird der Garten winterfest

Gärtner aus dem Landkreis erklären, worauf es jetzt ankommt und was gepflanzt wird

Wer im nächsten Frühjahr nicht auf erfrorene Sträucher und leblose Pflanzen blicken möchte, der sollte im Hinblick auf den nahenden Winter Vorkehrungen zum Schutz seines Gartens vor Frost und Schnee treffen. Das LT hat mit Gärtnereien aus dem Landkreis Landsberg darüber gesprochen, was Gartenbesitzer beachten müssen.

Stauden und Sträucher wie Rosen, Lavendel und Schmetterlingsflieder erhalten den Hauptschnitt erst im Frühjahr. So würden sie den heimischen Insektenarten während der kalten Wintermonate „Schutz- und Versteckmöglichkeiten“ bieten, sagt Kurt Scherdi aus Hofstetten. Laubgehölze könnten unterdessen bereits im Herbst geschnitten werden. Die Wachstumsform sei am besten zu erkennen, sobald die Blätter abgefallen sind. Das Schnittgut könne gehäckselt und als Mulchmaterial unter Bäume und Sträucher gelegt werden, um empfindliche Wurzeln ausreichend zu schützen. Blumentöpfe können zum Schutz vor der Kälte mit Blasenfolie umwickelt werden oder mit Jutesäcken, die eine umweltfreundlichere Alternative darstellen, so Scherdi.

Das Gartenbeet liegt während der Winterzeit brach und kann im Frühjahr mit einer frischen Erdschicht bedeckt werden, um neue Samen zu säen. Falls frischer Kompost vorhanden ist, kann dieser der bereits vorhandenen Humusschicht beigemischt werden, um die austreibenden Pflanzen im Frühjahr zu stärken. „Da die Winter immer trockener werden und weniger Schnee fällt, der die Pflanzen schützt, sollte man diese inzwischen auch an sonnigen, trockenen Wintertagen einmal pro Woche gießen“, rät die Gärtnerin Monika Kraus aus Weil.

Der Rasen werde im Oktober zuletzt gemäht und auf etwa sechs Zentimeter getrimmt. Anschließend sollte er gedüngt oder mit Kalk be-streut werden. Heruntergefallenes Laub sollte entfernt werden, damit es nicht auf der Rasenfläche verrottet. Es biete sich an, tropische und mediterrane Pflanzen im Haus zu überwintern. Der dafür vorgesehene Raum sollte hell und unbeheizt sein. Eine Temperatur von acht Grad Celsius sollte jedoch nicht unterschritten werden, empfiehlt Monika Kraus. Meist erfüllen Kellerräume, Garagen oder Treppenhäuser diese Anforderungen.

Falls kein ausreichender Platz vorhanden ist, könnten die Pflanzen an Gärtnereien übergeben werden, die sich ihrer besonderen Pflege annehmen. Bevor die Gewächse ihr Winterquartier beziehen können, sollten die Blätter zuerst auf Spuren von Blattläusen oder anderen Schädlingen untersucht werden. Im Herbst sollte zudem das Wasser aus allen Wasserbehältern, die aus Plastik bestehen, abgelassen werden, da die Fässer bei Frost zu platzen drohen.

Frühlingsblumen wie Osterglocken, Krokusse und Tulpen können bereits in den Tagen, solange die Erde noch frostfrei ist, gepflanzt werden. „Am besten pflanzt man die Zwiebel so tief, dass zwei weitere Zwiebeln darüber eingegraben werden könnten“, lautet die Faustregel des Gärtners Siegfried Dumbsky, Inhaber der gleichnamigen Gärtnerei in Hechenwang.

Für die kalten Monate empfiehlt er, robuste Pflanzen wie Erika, Heuchera, Stiefmütterchen, Hornveilchen und Zwergnadelgehölze zu pflanzen. (ede)

Themen folgen