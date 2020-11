vor 19 Min.

So wird der Volkstrauertag im Kreis Landsberg begangen

Große Gedenkfeiern, wie hier auf dem Soldatenfriedhof bei Schwabstadl, können in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie am Volkstrauertag nicht stattfinden.

Plus Die üblichen Gedenkfeiern, die im Landkreis Landsberg an die Opfer von Kriegen und Gewalt erinnern, können wegen Corona nicht stattfinden. Was trotzdem in den Gemeinden geplant ist.

Von Stephanie Millonig

Traditionell wird zwei Sonntage vor dem ersten Advent der Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen gedacht. Doch wie geht man heuer am 15. November mit diesem für Viele wichtigen Gedenktag inmitten der Corona-Pandemie um? Das Landsberger Tagblatt hat nachgefragt.

Die zentrale Feier der beiden Landkreise Landsberg und Augsburg findet alljährlich auf dem Soldatenfriedhof in Schwabstadl statt. Wegen der Corona-Pandemie wird es aber zu keiner Feier mit vielen Beteiligten kommen: „Es ist eine Minimalkondolenz mit einem Stabsoffizier und zwei Ehrenposten geplant“, berichtet Standortfeldwebel Robert Grommes dem Landsberger Tagblatt. Die drei Soldaten werden einen Kranz niederlegen. „Es geht uns darum, die gefallenen Kameraden zu ehren.“ Auch anderen steht es laut Grommes frei, an diesem Tag einen Kranz auf dem Soldatenfriedhof in Schwabstadl niederzulegen – mit zeitlichem Abstand zur Kranzniederlegung der Bundeswehr.

Alljährlich findet am Volkstrauertag in Landsberg eine Gedenkfeier statt. Bild: Julian Leitenstorfer (Archiv)

Diese Möglichkeit wird der Volksbund für deutsche Kriegsgräberfürsorge in Anspruch nehmen, wie Josef Wagner, Vorsitzender des Veteranen- und Soldatenvereins Kaufering, berichtet. Es bleibt jedoch bei einer Kranzniederlegung, eine Gedenkfeier im engsten Kreis – wie noch vor Kurzem geplant – ist abgesagt. „Gemeinsam mit dem Bezirksgeschäftsführer des Volksbundes, Arthur Klein, werde ich unter Einhaltung der Hygienerichtlinien einen Kranz niederlegen, um zumindest ein äußeres Zeichen des Gedenkens zu geben“, so Wagner. In Kaufering wird nicht öffentlich gefeiert, wie Wagner sagt. Es seien jedoch eine Andacht und eine Kranzniederlegung ohne Öffentlichkeit geplant.

Die Kriegergedächtniskirche in Landsberg ist den ganzen Tag geöffnet

Auch in Landsberg entfällt die übliche Gedenkfeier für die Opfer der beiden Weltkriege vor der Katharinenkirche. Die Stadt weist darauf hin, dass am 15. November ab 9.30 Uhr in der evangelischen Christuskirche und ab 10 Uhr in der Kirche Zu den Heiligen Engeln Sonntagsgottesdienste stattfinden werden.

Die Kriegergedächtniskirche in der Katharinenstraße in Landsberg ist laut der Pressesprecherin der Stadt, Simone Sedlmair, den ganzen Tag geöffnet. „Es werden Kränze von der Bundeswehr und von der Stadt aufgestellt, aber ohne offizielle Veranstaltung.“

In Dießen wird ein Kranz am Mausoleum niedergelegt

Genauso praktiziert man es in Dießen: Bürgermeisterin Sandra Perzul hatte am Mittwoch ein Gespräch mit Pfarrer Josef Kirchensteiner. Demnach wird von der Gemeinde am Volkstrauertag am Kriegerdenkmal der Kirche St. Johann ein Kranz niedergelegt, es gibt aber keine Gedenkfeier. Dießens Pfarrer Josef Kirchensteiner werde die Thematik des Volkstrauertags im Gottesdienst aufnehmen, so Sandra Perzul. Auch in St. Georgen werde keine Feierlichkeit abgehalten. Bereits abgesagt ist die Kranzniederlegung in Utting.

