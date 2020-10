16:18 Uhr

So wird die Geschichte im Landkreis Landsberg erforscht

Plus Das LT startet eine Serie über die Ortschronisten am Lechrain. Zum Auftakt geben die Kreisheimatpflegerin und ihre Mitarbeiterin Einblicke in die historische Forschung.

Von Christian Mühlhause

„Nur wer weiß, woher er kommt, weiß, wohin er geht“, sagte der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Theodor Heuss, einmal. Das Gedächtnis der Orte sind nicht zuletzt auch die Ortschronisten, die forschen und ihre Erkenntnisse teils veröffentlichen. In einer Serie stellt das LT die Ortschronisten am Lechrain vor. Zum Auftakt führten wir ein Gespräch mit Kreisheimatpflegerin Dr. Heide Weißhaar-Kiem und ihrer Mitarbeiterin Carmen Jacobs zur Frage, wie sie die Situation im Landkreis bewerten und welche Hilfe sie den Ehrenamtlichen anbieten.

Immerhin 128 Ortschronisten beziehungsweise Geschichtsinteressierte gebe es im Landkreis, mit denen die Kreisheimatpflege in mehr oder weniger intensivem Kontakt stehe, sagt die Kulturwissenschaftlerin Jacobs erfreut. Viele seien Einzelkämpfer, es gebe aber auch Arbeitskreise – beispielsweise in Hurlach und Prittriching – wo mehrere Bürger zur Ortsgeschichte forschten. Die Arbeit der Freiwilligen sei heute noch wichtiger als früher, weil viele Schulen auf dem Land inzwischen geschlossen seien, sagt die Kreisheimatpflegerin. „Der Ortslehrer hat früher den Kindern das Wissen über ihre Heimat vermittelt.“ Sie verweist auch darauf, dass sich das Heimatmuseum teils direkt bei der Schule befinde und dort die Vermittlung leichter sei – beispielsweise in Egling und Prittriching. Lobend hebt sie zudem die Ferienkurse in Thaining hervor, bei denen die Kinder ihre Heimat entdecken.

Heimatforschung ist nicht nur eine Aufgabe für Rentner

Das gängige Bild vom Rentner, der sich der Heimatgeschichte verschrieben habe und nun forsche, sei unvollständig, betonen die beiden Frauen. „Unsere Erfahrung ist, dass sich viele dem Thema widmen, wenn sie noch voll im Berufsleben stehen, aber die Kinder aus dem Haus sind und sie mehr Zeit haben“, sagt Weißhaar-Kiem. Und immerhin einen Abiturienten gebe es auf ihrer Liste auch, ergänzt sie. Die Sorge, dass es wegen der Altersstruktur perspektivisch immer weniger Ortschronisten geben könnte, haben die beiden nicht. „Ich bin seit dem Jahr 2000 Kreisheimatpflegerin und meine Erfahrung hat gezeigt, dass sich meist jemand findet, der die Arbeit fortführt, wenn ein Ortschronist aufhört oder stirbt.“

Bei ihrer Arbeit werden die Freiwilligen von den Mitarbeitern des Landratsamts Landsberg unter anderem beim Erstellen ihrer Publikationen und der Konzeption von Ausstellungen unterstützt. Zum Team der Kreisheimatpflege gehören auch Dr. Bernd Steidl, zuständig für Bodendenkmäler, und der Kreisarchivpfleger Guido Treffler. Letzterer berät auch, wenn es um die Frage geht, was es beim Aufbau eines Archivs zu beachten gilt. Laut Carmen Jacobs sollte der Raum unter anderem möglichst trocken, dunkel und belüftet sein und es sollten keine Holzregale verwendet werden, die von Würmern befallen werden könnten. „Zudem sollten zur Lagerung der Schriften säurefreie Kartons genutzt werden“, fügt sie noch an.

Die Ortschronisten pflegen auch den Kontakt mit den Leuten im Dorf

Wie wichtig die Arbeit der Ortschronisten sei, habe sich unter anderem bei dem Buch „Bräuche und Feste im Jahr und im Leben“ gezeigt, das der Landkreis herausgegeben hat, erläutert Dr. Heide Weißhaar-Kiem. „Da wurden bei den Recherchen viele ältere Menschen befragt, die die Veröffentlichung des Buches teils leider schon nicht mehr erlebt haben. Dann wäre deren Wissen für immer verloren gewesen.“ Und sie selbst hätte die Informationen von den älteren Menschen als Außenstehende vielleicht auch gar nicht erhalten, so die Kreisheimatpflegerin. „Die Leute im Dorf kennen sich und reden deswegen auch miteinander.“

Man trifft sich auch bei Ausflügen und Vorträgen

Das Landratsamt bietet aber auch Treffen für die Geschichtsinteressierten an. Ihr Vorgänger habe in den 90er-Jahren gemerkt, dass es einen Bedarf an Austausch und Informationen gebe, sagt Weißhaar-Kiem. Sie habe dies fortgeführt. Unter anderem wurden Ausflüge zu den renovierten Pfarrhöfen in Apfeldorf und Kinsau unternommen und Referenten wie der Archivar des Bistums Augsburg, Erwin Naimer, oder der Untermühlhauser Geschichtsprofessor Ferdinand Kramer eingeladen. „Uns geht es auch darum, dass nicht nur auf die Ortsgeschichte geblickt wird, sondern auch der möglicherweise größere Zusammenhang zur Landesgeschichte ins Bewusstsein rückt.“

Die Chronisten geben bei den Mitarbeiterinnen des Landratsamts auch Werkstattberichte ab, in denen diese darüber informieren, woran sie gerade forschen. Das sei wichtig, um einen Überblick zu haben und Tipps geben zu können, sagt Carmen Jacobs.

