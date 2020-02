vor 47 Min.

So wird die neue Kita in Landsberg gebaut

Plus Nach langem Hin und Her raufen sich Stadtrat und Verwaltung zusammen. Jetzt ist jetzt klar, wie die neue Kindertagesstätte am Reischer Talweg in Landsberg gebaut wird.

Von Gerald Modlinger

Nach monatelangem Hin und Her dürfte jetzt für den Bau einer Kindertagesstätte am Reischer Talweg Planungssicherheit bestehen. Mit teils sehr klaren Mehrheiten hat der Stadtrat jetzt zu Bauweise, Energiestandard und Wärmeerzeugung Entscheidungen getroffen. Zuvor waren mehrfach Änderungen am Konzept beschlossen und wieder verworfen worden. Wann das Gebäude fertig sein soll, steht auch schon fest.

Der Streit ging los, als im Oktober die ursprünglich geplante Modulbauweise zugunsten eines massiven Ziegelbaus verworfen wurde. Das wurde in einer Sitzung spätabends so entschieden, kurz vor Weihnachten wurde der Beschluss jedoch gekippt: Auf Antrag von Landsberger Mitte und UBV wurde entschieden, einen Holzbau zu erreichten, und zwar mit Baumaterial aus dem städtischen Wald und von einer Firma aus einem Umkreis von höchstens 100 Kilometern. Begründet wurde dies damit, dass ein Holzbau eine bessere Klimabilanz aufweise als ein Massivbau. Kein Holz aus dem eigenen Wald Ein Holzbau wurde jedoch von Oberbürgermeister Mathias Neuner ( CSU), einem Verfechter eines massiven Ziegelbaus, als nicht realisierbar angesehen. Zum einen könnte die Verpflichtung, städtisches Holz zu verwenden und eine Firma aus der näheren Umgebung auf gegen die Vorgaben des Vergaberechts verstoßen, hieß es in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Auch im Hinblick auf Planungsaufwand, Brandschutz, Statik, Dichte des Dachs, Bauablauf und -fertigstellung wurde ein Holzbau als eher schwieriges Unterfangen betrachtet. Deshalb schlugen die Landsberger Mitte und die UBV als Verfechter der Holzbauweise sowie die Verwaltung, die einen Massivbau gewollt hätte, nun eine Kombination aus Holz- und Massivbau, einem sogenannten Hybridbau, vor. Ganz einig war man sich jedoch nicht: Planer und Verwaltung wollten den Einsatz des Baustoffs Holz auf die Fassade beschränken. Die Landsberger Mitte und UBV hatten jedoch beantragt, das Erdgeschoss massiv und das Obergeschoss inklusive Dach aus Holz zu errichten. Genau das wurde nun mit 16:12 Stimmen beschlossen. Die CSU-Fraktion war weiterhin einen Massivbau. Deren Vorsitzender Harald Reitmeir sagte, die Bürger hätten zurecht kein Verständnis für die Verzögerungen, die durch die gewünschte Hybridbauweise entstehen. Bis November 2021 soll das Gebäude stehen Weitaus größer war der Konsens bei der Frage des Energiestandards: Das Gebäude soll nach KfW 55 errichtet werden. Das bedeutet, es darf nur 55 Prozent der Energie verbrauchen, die ein Neubau nach der Energieeinsparverordnung benötigen darf. Die Wärme soll mittels Wärmepumpe und Erdsonde erzeugt werden. Die Vorgaben, Holz aus dem eigenen Wald zu verwenden und eine Firma aus der Region zu beauftragen, nahm der Stadtrat zurück. Als Fertigstellungstermin wird November 2021 anvisiert. Damit der Zuschuss nicht verloren geht, muss der Bau bis Juni 2022 komplett abgerechnet sein. Container mieten oder kaufen? Hoch her war es zuvor auch schon bei einem anderen Thema der Kinderbetreuung gegangen. Es galt zu entscheiden, ob die Container beim Kinderhaus an der Römerauterrasse ab 2021 für weitere zwei Jahre gemietet oder gekauft werden sollten. Kostenmäßig gebe es keinen großen Unterschied, informierte die Sitzungsvorlage: Eine weitere zweijährige Anmietung koste rund 94.000 Euro, ein Kauf knapp 106.000 Euro. Oberbürgermeister Mathias Neuner plädierte für einen Kauf, man werde die Container sicher noch mehr als zwei Jahre benötigen. Und diese provisorischen Bauten könnten sicher 15 bis 20 Jahre verwendet werden, fügte Harald Reitmeir an. Die Mehrheit konnten sie aber nicht überzeugen. Da habe man an die Gebäude für die Kinderbetreuung höhere Ansprüche, sagte Doris Baumgartl (UBV). Man müsse jetzt schnell neue Kindergartenbauten verwirklichen, forderte sie. Weitere Gruppenräume hätte man längst haben können, erwiderte Oberbürgermeister Neuner, wenn der Stadtrat nicht seit sechs Jahren eine Aufstockung an der Römerauterrasse ablehnen würde. Auch an der Spöttinger Straße könnte man längst weiter sein, wenn nicht darauf beharrt worden wäre, dass dort die Stadt selber eine Kindertagesstätte bauen solle und nicht der ULP-Investor, fügte Berthold Lesch (CSU) mit Blick auf die UBV an. Mit 15:11 Stimmen entschied der Stadtrat, die Anmietung der Kita-Container um zwei Jahre zu verlängern.

