So wird in Holzhausen Bier gebraut

In der Brauerei in Holzhausen können die Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen. Braumeister Markus Langer erklärt, warum er mit einem Whirlpool arbeitet.

Von Romi Löbhard

Die Luft fühlt sich feucht an, der Geruch erinnert an reife Getreidefelder an schwülen Sommertagen, wegen der leichten Süße vielleicht auch an frisches, noch warmes Brot. Wer so tippt, liegt ziemlich richtig: Was da rund um das Brauereigasthaus in Holzhausen duftet, sind Malz und Maische, Würze und Treber. Braumeister Markus Langer geht seinem Beruf nach – er braut Bier und das in einem Sudhaus, das vor Innovationen nur so strotzt.

Was alles neu beziehungsweise anders ist als üblich, das konnten sich Interessierte bei einem Tag der offenen Tür erklären und zeigen lassen. Einen Tag später feierten Braumeister Markus Langer und Hauseigentümer Manfred Egner mit mehr als 150 Freunden, Kollegen und Kunden bei Weißwurstfrühstück und Bierprobe die erfolgreichen, im Juni 2018 in Betrieb genommenen Neuerungen. 2013 sei im bestehenden Sudhaus mit dem Brauen, das in Holzhausen eine lange Tradition hat und urkundlich bis ins Jahr 1771 zurückverfolgt werden kann, wieder begonnen worden, berichteten Egner und Langer bei dem Fest.

Es steckt viel Eigenleistung drin

Allerdings waren die Gerätschaften und Einrichtungen etwas in die Jahre gekommen und bedurften einer Überarbeitung. Die notwendige Sanierung der Anlage wurde aus Platzgründen verworfen, die Halle mit der nicht mehr benützten Flaschenabfüllanlage rückte in den Fokus. Dort schaffte Egner die baulichen Voraussetzungen, Langer konzipierte die Technik und finanzierte sie auch. Zwischen 250000 und 300000 Euro habe er für die teils neuen, teils gebrauchten Teile ausgegeben, rechnet der 52-Jährige vor. „Die Anlage dürfte auch, weil viel Eigenleistung drinsteckt, etwa eine halbe Million Euro wert sein.“

Sanft und schonend

Und das ist neu beziehungsweise anders: Die gesamte Anlage kommt ohne Pumpe aus. Zum Mischen der Maische kommt nicht wie üblich ein Rührflügel zum Einsatz. „Wir verwenden dafür einen Oloid-Mischer, der nicht nur 75 Prozent weniger Strom benötigt als ein herkömmliches Rührwerk.“ Der Verdrängungskörper ohne Ecken, mit lediglich zwei Kanten, der vor allem in der Wassertechnik, in Bassins und großen Aquarien eingesetzt werde, mischt laut Langer auch sehr sanft und schonend. „Dieses Verfahren beim Bier brauen anzuwenden, ist weltweit einzigartig“, sagt der Diplombraumeister. Ein so sanft produziertes Bier habe einen hervorragendem Schaum. Die Technik in der Landbrauerei Holzhausen sei innovativ wie ungewöhnlich.

Braumeister Markus Langer ist aber auch sehr achtsam bei der Wahl der Rohstoffe. So stammen alle Malze für die verschiedenen Biersorten aus Bayern, die Braugerste beispielsweise ist in Niederbayern herangereift. Kleines Problem ist laut Langer, dass es in der Gegend keine kleine Mälzerei gibt. In Langerringen gebe es zwar einen Betrieb, „aber zu dem Riesenwerk brauch’ ich mit meinen paar Säcken nicht zu kommen“, meint er. Der Hopfen komme ausschließlich aus der Hallertau, die Hefe holt sich Langer bei der Brauerei Kaltenberg.

Man kann das Bier bereits riechen

Das Malz wandert nach dem Schroten in den Maischbottich, dort mit warmem Wasser vermischt und langsam erhitzt – und dabei immer mit dem Oloid bewegt. Im Läuterbottich werden Würze und Treber getrennt. Letzterer wandert zur Tierfütterung in die Landwirtschaft. Die Würze ist eine goldgelbe Flüssigkeit, in der nicht nur der Malzzucker, sondern auch Eiweiße, Mineralien und Vitamine gelöst sind. Diese wandert nach einstündigem Kochen in einen Whirlpool, wird dort erneut geläutert und abgekühlt. Wer jetzt seine Nase über diesen Tank hält, kann das Bier bereits riechen – obwohl der Flüssigkeit die einwöchige Hauptgärung erst noch bevorsteht. „In klassischen, offenen Bottichen“, betont Langer, „das ist ideal für Aroma und Geschmack.“

Nur acht Wochen haltbar

Im Lagerkeller darf das Bier je nach Sorte, drei bis sechs Wochen reifen – bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Gleichzeitig entsteht in den geschlossenen Tanks das für Spritzigkeit und Schaumbildung wichtige CO2. Besteht das Produkt dann die Probe, wird es portioniert. „Die Bügelflaschen lassen wir in Mindelheim abfüllen, Fässer zwischen 10 und 50 Litern bestücken wir selbst.“ Weil alle Holzhausener Biere zur längeren Haltbarmachung weder filtriert noch kurzzeiterhitzt werden, garantiert die Brauerei nur acht Wochen Haltbarkeit. Zum Grundsortiment gehören vier Biere, Hauptsorte ist das helle Landbier. Zwischendurch wird saisonales wie Märzen gebraut. Der Ausstoß wachse langsam, sagt Langer, „die Qualität steht aber stets im Vordergrund“. Ein wenig mehr könne gebraut werden, Anschlüsse für weitere Tanks sind bereits vorhanden. „Aber das ist Zukunftsmusik.“

