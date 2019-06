vor 38 Min.

So wird in Winkl jungen Frauen geholfen

Naomi Strehle (links) lebt mit ihrer Tochter Virgina in einem Mutter-Kind-Haus in Winkl. Sie ist dankbar für das Angebot von Doris Kindermann. Auch der kleine Leon lebt dort mit seiner Mutter.

Die Frauen, die zu Doris Kindermann kommen, befinden sich oft in schwierigen Lebenssituationen. Was das Leben auf dem Dorf von dem in der Stadt unterscheidet und wie sie lernen, selbst für sich und ihre Kinder zu sorgen.

Von Christian Mühlhause

Als Naomi Strehle erfahren hat, dass sie schwanger ist, brach für die heute 21-Jährige eine Welt zusammen. Sie fühlte sich nicht bereit für ein Leben mit Kind, hatte auch nie die Absicht, Nachwuchs zu bekommen. Ziellos und unstrukturiert sei ihr Alltag damals gewesen, sagt sie. Und mit dem Vater ihrer Tochter habe sie sich ständig gestritten. „Die Schwangerschaft war für mich ein einziges schwarzes Loch. Die Gedanken kreisten nur um die Themen Abtreibung und Adoption. Ich habe mir auch mehrere Kinderheime angesehen“, sagt Strehle. Heute lebt sie mit ihrer acht Monate alten Tochter Virgina im Prittrichinger Ortsteil Winkl und ist froh, dass sie das Kind doch bekommen hat und Unterstützung von Doris Kindermann erhält.

In Oberbayern musste alles noch einmal neu genehmigt werden

Die gelernte Erzieherin hat kürzlich ein Haus im Herzen von Winkl erworben und kümmert sich um junge Mütter. Zuvor war sie in Hofhegnenberg (Landkreis Aichach-Friedberg), dort reichte der Platz aber nicht mehr aus. Durch Zufall stieß sie im Internet auf das leer stehende Haus in Winkl. Kindermann hat in der Vergangenheit auch ein Kinderzentrum in Holzkirchen mit aufgebaut und in einer Einrichtung in Köln mit alten Menschen gearbeitet und zusammengelebt. Der Umzug von Schwaben nach Oberbayern kostete sie aber auch Nerven. „Ich musste bei der Regierung das gesamte Genehmigungsprozedere noch einmal mal durchlaufen, als hätte ich die Arbeit zuvor noch nie gemacht.“

Naomi Strehle sei eher die Ausnahme unter den Müttern, sagt sie. „Die Wenigsten gestehen sich ein, dass sie Unterstützung brauchen“, sagt Kindermann, die mit den Müttern unter einem Dach lebt und immer für sie ansprechbar ist. Die meisten vermitteln die Jugendämter. Teils haben auch die Behörden aus Günzburg und Rosenheim schon Frauen und deren Kinder zu ihr geschickt. Es ist die einzige Einrichtung dieser Art im Landkreis Landsberg, informiert das Landratsamt auf Nachfrage des LT. Bis zu drei Frauen und deren Nachwuchs dürfen im Prittrichinger Ortsteil wohnen, bis sie ihr Leben wieder im Griff haben.

Ein Mutter-Ersatz ist die Leiterin nicht

Sie sei aber kein Mutter-Ersatz, der sich um alles kümmere, betont Doris Kindermann. Das Ziel sei es schließlich, die Frauen so weit zu bringen, dass sie für sich und ihr Kind sorgen können. Mit dem jeweils zuständigen Jugendamt werden Ziele vereinbart, die die Frauen erreichen sollen. Jeden Tag um 9 Uhr treffen sich alle und besprechen den Tag. Zweimal in der Woche putzen die Mütter zudem die Etage, auf der sie leben. Kindermann kümmert sich nur in Ausnahmefällen um die Kinder. „Sie müssen das schließlich später auch hinbekommen, wenn sie mit ihren Kindern alleine leben. Sie entwickeln Techniken dafür oder lernen, dass eine Pause wichtiger sein kann als die Hausarbeit, weil das Kind beispielsweise Hunger hat“, so die Betreuerin.

Zwar hat jede Frau für sich und ihr Kind ein eigenes Zimmer, aber trotzdem müssen sie miteinander in dem Haus klar kommen. Einfach mal irgendwo hinfahren, ist in Winkl nicht so leicht wie in München oder Augsburg. Das bestätigt auch die zweite Mitbewohnerin, die ihren Namen nicht nennen möchte. Sie wäre fast schon einmal auf der Straße gelandet und musste ihr Kind drei Monate weggeben, weil es das Jugendamt in Obhut genommen hatte. „Ich war vorher in Augsburg in einer Einrichtung mit 16 anderen Müttern. Da sind wir oft losgezogen in die Stadt zum Shoppen.“ Trotzdem fühle sie sich in Winkl viel freier, sagt die junge Frau. In Augsburg gab es viele Vorschriften und Kontrollen bis hin zu den Kassenzetteln, die man alle abgeben musste. Dort arbeiten Sozialpädagogen, Erzieher, medizinische Fachkräfte und Mitarbeiter von Behörden sind permanent oder immer wieder vor Ort. Aus Kindermanns Sicht sind es zu viele Ansprechpartner. „Wir leben hier auf relativ kleinem Raum zusammen. Da lässt es sich gar nicht vermeiden, an zwischenmenschlichen Beziehungen zu arbeiten, die deswegen auch viel intensiver sind. Wir freuen und leiden miteinander.“

Irgendwann kam auch die Lust, selbst mit anzupacken

Naomi Strehle sagt über sich, dass sie inzwischen viel ordentlicher und disziplinierter sei als früher. Beide Eigenschaften hätten damals keine große Rolle gespielt. Nach ihrem Einzug, kurz nach der Geburt, hat die 21-Jährige zunächst wenig machen müssen. Sie konnte sich voll auf ihre Tochter konzentrieren. Irgendwann bekam sie selber Lust, mit anzupacken, erinnert sich die Augsburgerin.

Auch wenn das Ziel ist, dass die Frauen eigenständig klar kommen, warnt Doris Kindermann davor, den Traum von der Selbstständigkeit daran zu knüpfen, dass man in einer eigenen Wohnung lebt. „Sie übersehen in dem Moment, dass sie dann ganz allein sind. Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, dass sie sich zuerst Netzwerke aufbauen oder in eine Wohngemeinschaft ziehen, vielleicht auch mit anderen Müttern in einer ähnlichen Lebenssituation, die sich dann unterstützen können.“

Doch nicht nur für die Mütter ist die Lebensform eine Bereicherung. „Ich fühle mich sehr ausgefüllt“, sagt die dreifache Oma Doris Kindermann, bei der die Frauen im Schnitt etwa ein halbes Jahr bleiben.

