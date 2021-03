vor 18 Min.

So wird überforderten Müttern im Kreis Landsberg geholfen

Plus Die KoKi-Stelle im Landratsamt Landsberg kümmert sich um gestresste Familien mit kleinen Kindern. Die Familienkrankenschwester Rike Schliewen und eine junge Mutter erzählen.

Von Dagmar Kübler

Der durch die Corona-Krise veränderte Alltag ist ein Stresstest für viele Familien. Insbesondere mit kleinen Kindern im Haushalt macht die Pandemie mit ihren Einschränkungen und Belastungen besonders zu schaffen. Hilfe im Landkreis Landsberg bietet die KoKi-Stelle (Koordinierungsstelle Frühe Kindheit), deren Arbeit unsere Zeitung in einer Serie vorstellt. Eine junge Mutter erzählt, wie sie mit Hilfe einer Familienkrankenschwester ihren Alltag meistern kann.

Schwangerschaft und Eltern werden ist mit großen Veränderungen verbunden. Gaukeln Hochglanzmagazine und Filme auch rosige Zeiten vor, so sieht die Wirklichkeit oft anders aus. Ungeplante Schwangerschaft kann finanzielle oder Probleme in der Partnerschaft auslösen. Alleinerziehende können sich leicht überfordert fühlen. Wer in sehr jungen Jahren schwanger wird, erfährt nicht immer Unterstützung von der Familie, muss unter Umständen Schule oder Ausbildung abbrechen. Auch Wochenbettdepressionen können die frühen Phasen mit dem Baby eintrüben.

Stadt und Landkreis Landsberg setzen auf Prävention

Mit KoKi setzten Stadt und Landkreis auf Prävention und frühe Hilfen. Dabei versteht sich KoKi als Anlaufstelle für Schwangere und Eltern mit Kindern von null bis drei Jahren. Damit aus Sorgen keine Probleme werden, sei es besser, die Beratung bereits frühzeitig aufzusuchen, sagt Angelika Kische von KoKi. Eine Familienhebamme sowie fünf Familienkrankenpflegerinnen arbeiten als Honorarkräfte für KoKi. Sie betreuen laut Kische rund 26 bis 28 Familien pro Jahr, einige davon auch länger als ein Jahr.

Hauptsächlich nehmen Mütter zwischen 25 und 35 Jahren die Hilfen in Anspruch, aber auch sehr junge Mütter sind darunter, so wie die 18-jährige Maya (Name von der Redaktion geändert), alleinerziehend, mit ihrem drei Monate alten Töchterchen. Maya ist das zweitälteste von acht Kindern und lebt mit ihrer Familie auf einem Dorf östlich von Landsberg. In ihrer Familie findet sie viel Rückhalt. „Alle meine Geschwister wollen mit dem Baby spielen, es anziehen oder wickeln“, sagt Maya, die zusammen mit ihren Eltern die meiste Arbeit im Haushalt managt und sich in ihrer großen Familie pudelwohl fühlt.

Die Koki-Stelle in Landsberg berät junge Schwangere. Bild: Alexander Kaya (Symbolfoto)

Zwar hat sie sich viel über Kinderpflege von ihrer Mutter abgeschaut, dennoch bleiben Unsicherheiten, und sie will auch manches anders machen oder sich eine zweite Meinung einholen. Dafür steht ihr die Familienkinderkrankenschwester Rike Schliewen zur Seite. „Als mein Baby Bindehautentzündung hatte, habe ich sie um Rat gefragt. Ich kann sie auch mal sonntags anrufen. Sie ist 24/7 für mich da“, freut sich Maya über die Frau an ihrer Seite. So hatte Maya auch körperliche Probleme nach ihrem Kaiserschnitt und benötigte Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen, beispielsweise für Kinder- und Elterngeld.

Kurz vor der Entbindung ein Nervenzusammenbruch

Maya holte sich im letzten Drittel ihrer Schwangerschaft Hilfe bei KoKi. Ein Jahr war sie bereits mit ihrem Freund zusammen. Doch als sie schwanger wurde, verschlechterte sich die Beziehung schlagartig und letztlich kam es zur Trennung. „Er ist immer wieder völlig eskaliert. Wir hatten so viel Streit, dass ich kurz vor der Entbindung sogar einen Nervenzusammenbruch hatte“, erinnert sich Maya. Durch die Streitereien verschlechterte sich sogar die sonst gute Beziehung zu ihren Eltern. Belastend war für das junge Mädchen auch, dass sie von der Familie ihres Freundes abgelehnt wurde und ihr Freund, der sich nicht als Familienmensch entpuppte, mit ihrer Großfamilie nicht klar kam. In dieser schwierigen Zeit traf sie sich mit Rike Schliewen sogar zwei Mal wöchentlich.

Schliewen ging mit ihr zu notwendigen Terminen, aber auch, um für etwas Ablenkung zu sorgen, zum Eis essen. Maya hatte Angst vor dem Kaiserschnitt. Auch befürchtete sie, nicht in die Mutterrolle hineinzuwachsen. Eine gewisse Zeit wollte sie sogar überhaupt nicht Mutter werden. Corona machte die Sache nicht einfacher – Maya machte sich Sorgen, ob überhaupt jemand mit zur Entbindung in den Kreißsaal kommen dürfte. Letztlich durfte ihre Mutter sie begleiten. Fragen blieben auch nach der Entbindung. Wie kann der Umgang mit dem Vater, wie der Unterhalt geregelt werden? Wie kann es beruflich für die 18-jährige Mutter weitergehen, die ihre Ausbildung abbrechen musste?

Rike Schliewen betreut derzeit acht Familien

Schliewen, die zuerst den Beruf der Krankenschwester ergriff und sich anschließend zur Familienkrankenschwester weiterbildete, kennt all diese Themen. „Als nächstes steht ein Termin beim Arbeitsamt zur Beratung an. Wir wollen nach speziellen Angeboten für junge Mütter fragen“, erzählt die 51-Jährige, die derzeit acht Familien zwischen Schongau und Kaufering betreut. „Häufig kommt es vor, dass Mütter keine wirklich gute Bindung zu ihrem Kind aufbauen können. Auch dabei kann ich unterstützen“, sagt Schliewen. Bei Maya sei das zum Glück anders. Zusammen mit ihren Geschwistern hat sie ihre Kleine für den LT-Besuch ganz in rosa herausgeputzt und ganz selbstverständlich stillt sie sie nach den ersten quengeligen Lauten. Probleme gebe es übrigens auch bei Wunschkindern, so Schliewen.

Manche Mütter fühlten sich angebunden oder seien überfordert mit Kindern, die viel schreien. Gerne empfiehlt sie in solchen Fällen Besuche von Babytreffs oder der Familienoase – vernetzen und austauschen hilft über die schwierigen Zeiten hinweg. Auch Maya ist diesen Weg gegangen: Über Facebook hat sie sich einer Gruppe für Teenie-Mütter angeschlossen. „Oft gebe ich dort die Tipps von Rike weiter und empfehle KoKi“, erzählt sie.

KoKi ist im Landratsamt Landsberg erreichbar unter E-Mail KoKi@LRA-LL.Bayern.de oder telefonisch unter 08191/129-1206.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen