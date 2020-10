vor 51 Min.

So witzig ist die Justiz

Werner Koczwara war mit „Realsatire in der Justiz“ in Landsberg zu Gast.

Die Kleinkunstbühne s’Maximilianeum startet mit Werner Koczwara in die Saison

Es geht um Ohnbeiner und mangelnde Lebensgefahr, um verrückte Grenzsteine, ohnmächtige Hochzeiter, Heringsmöwen in BaWü und ein Knie auf dem Weg zur Arbeit. Na, dämmert’s? Nein? Nächster Versuch: Bundesrasenmähergesetz, Reiserecht und Leichenbeförderungsgesetz – hört sich nach Juristerei an, nicht wahr? Die Landsberger Kleinkunstbühne s’Maximilianeum startete in die Saison und hatte als ersten Künstler Werner Koczwara zu Gast.

Der Baden-Württemberger mit dem besonderen Faible für alles, was mit Recht und Ordnung, Paragrafen und Erlassen zu tun hat, war zum ersten Mal in Landsberg. Den Besuchern im nach Corona-Vorschriften ausverkauften Saal des Stadttheaters präsentierte der 63-Jährige seinen Dauerbrenner „Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt“. Das Programm war mal gar nicht das, was die Macher der Bühne normalerweise am 3. Oktober servieren. Statt Politkabarett zum Tag der Deutschen Einheit satirische Comedy über Juristensprache und Paragrafendeutsch beziehungsweise wie Koczwara es nennt „Realsatire in der Justiz“. Dazu gibt es den Hinweis „vergessen Sie alles, was Sie über Sprache wissen.“

Was folgt, ist ein unterhaltsamer, verbaler 75-Minuten-Spaziergang durch Gesetze und Verordnungen plus hin und wieder Extrazuckerl aus Grundsatzurteilen. Was der Kabarettist nicht alles entdeckt hat: Die Formulierungen der Juristen sind zuweilen so hölzern, dass eigentlich niemand mehr den Sinn versteht. Hin und wieder passieren aber auch lustige Fehler. Beispiel BGB, Grenzabmarkung: Da ist geregelt, was zu tun ist, „wenn ein Grenzstein verrückt geworden ist“.

Oder der Auszug aus dem Jagdgesetz, wonach schlafende Vögel nicht zu erschießen seien. Das Führen eines Pkw ist vom Gesetzgeber gleichgeschaltet mit dem Führen einer Kuhherde. Eine Leiche darf transportiert werden, ein Skelett offensichtlich nicht. Sehr ergiebig sei das Reiserecht, beziehungsweise seien die Klagen und Urteile dazu. Da geht es um „nutzlosen Urlaubsverbrauch“, den „zu schnellen Sonnenuntergang“ oder auch die „mangelnde Lebensgefahr“. All das brachte Koczwara höchst amüsant auf die Bühne, zerlegte die Sätze genüsslich und sorgte für ständige Heiterkeit beim Publikum. Mal kein Corona, kein Trump, keine Weltpolitik – das tat einfach gut. (löbh)

