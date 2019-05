vor 17 Min.

Sohn darf das Haus seiner Mutter nicht mehr betreten

Was ist wirklich im Haus einer alten Frau passiert? Ihr Sohn steht erneut in Landsberg vor Gericht, weil er trotz Verbots im Gebäude war.

Wegen Hausfriedensbruch ist ein 55 Jahre alter Mann vor dem Amtsgericht in Landsberg zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Obwohl er das Haus seiner 88-jährigen Mutter in Landsberg aufgrund eines richterlichen Beschlusses nicht mehr betreten durfte, sei er dort immer noch ein- und ausgegangen, urteilte das Gericht.

Gegen den Strafbefehl (30 mal 15 Euro) hatte der Angeklagte Einspruch eingelegt. So kam es zur Hauptverhandlung. Und da wurde der Mann erneut schuldig gesprochen. Richter Michael Eberle verhängte eine Haftstrafe von drei Monaten. Diese wird für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Die Altenpflegerin schöpft einen Verdacht

Der Mann auf der Anklagebank, der keinen Verteidiger hatte, tat so, als habe er von dem Verbot nichts gewusst. Eberle wies dies zurück und erinnerte daran, dass der Einspruch des Mannes gegen das Urteil des Amtsgerichts vom April 2014 noch im gleichen Jahr vom Landgericht zurückgewiesen worden sei.

Anfang Januar war der 55-Jährige erneut im Haus der hochbetagten Mutter. Er sei seiner Mutter in einem Notfall zu Hilfe gekommen, sagte er in der Verhandlung. Als er am Haus ankam, habe er durch ein Fenster gesehen, dass die Frau auf dem Boden liege. Er habe angenommen, dass sie gestürzt sei. Verletzungen habe er keine gesehen. Einige Minuten später kam eine Altenpflegerin hinzu, die über den Hausnotruf alarmiert worden war.

Die Situation war angespannt

Vor Gericht sagte die Pflegerin aus, sie habe sich gewundert, dass ein Fahrrad im Flur des Hauses vor der Wohnung der Frau stand, was sonst nie der Fall war, und dass ein Mann bei ihr stand, der sich als Sohn der Hausbesitzerin vorstellte. Die Stimmung im Raum beschrieb sie als „angespannt“. Die Frau habe geweint und sei mit den Nerven fertig gewesen. Durch ein Kopfschütteln und ablehnende Fingerzeichen habe sie ihr signalisieren wollen, dass es nicht stimme, dass sie gestürzt sein soll. Der Versuch, darüber mit der 88-Jährigen alleine zu sprechen, sei jedoch gescheitert, sagte die Altenpflegerin. Denn der Sohn sei den beiden nicht von der Seite gewichen, stellte die Mitarbeiterin des Pflegedienstes fest. So habe sie letzten Endes zum Telefonhörer gegriffen und die Polizei angerufen.

Jetzt muss der Mann Sozialstunden leisten

Der 55-Jährige widersprach den Ausführungen der Pflegerin. Er gab an, seiner Mutter in der Vergangenheit mindestens schon in fünf Notfällen zu Hilfe gekommen sein. Nach seiner Meinung klappe es mit der „professionellen Hilfe“ nicht so, wie es sein sollte. Es dauere einfach zu lange, bis jemand komme. Der Richter nahm dem Angeklagten diese Angaben nicht ab. Er müsse das Betretungsverbot einhalten und „professionelle Hilfe“ anfordern, wenn dies erforderlich sei. Wie Michael Eberle sprach sich auch Michelle Menzinger, die Vertreterin der Anklage, für eine Haftstrafe von drei Monaten aus, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden soll. Als Bewährungsauflage kommen 100 Sozialstunden hinzu, die der Mann binnen acht Monaten ableisten muss. (eh)

