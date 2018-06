19:45 Uhr

Somalier dreht in Weilheim durch

Am Weilheimer Marienplatz hat sich ein 33-jähriger Somalier so danebenbenommen, dass er von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde.

Der Mann attackiert auf dem Marienplatz mehrere Mädchen. An einem Infostand der Realschule wirft er Kuchen auf den Boden.

Alkohol war mit die Ursache, dass am Freitagnachmittag ein 33-jähriger Somalier aus Schongau in der Weilheimer Innenstadt ausgetickt ist. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei zog der stark alkoholisierte Mann pöbelnd über den Marienplatz und ergriff zunächst eine 15-jährige Weilheimerin am Oberarm, wodurch diese leicht verletzt wurde. Auch ein weiteres Mädchen wurde von den Mann am Oberarm festgehalten, ein drittes an der Brust unsittlich berührt.

Auch eine Lehrerin wurde beleidigt

An einem Infostand der Realschule warf der Somalier mehrere angebotene Kuchen auf den Boden, beleidigte eine Lehrerin und pöbelte in angrenzenden Geschäften und Lokalen weiter.

Nach 40 Minuten konnte der 33-Jährige schließlich durch eine Streifenbesatzung der Polizei gestellt und in Gewahrsam genommen werden. Er wird wegen Körperverletzung, sexueller Belästigung und anderer Delikte angezeigt. (lt)

