13:13 Uhr

Sommerfest im Tierheim: Nele und Tessa sind die Stars

Uwe Claus und Nele gehen an der Jury vorbei. Nele macht bei den großen Hunden am Ende das Rennen.

Das Landsberger Tierheim bietet seinen Besuchern ein umfangreiches Programm. Der Höhepunkt ist die Wahl des Besucherhunds.

Von Ulrike Reschke

Sommerfest im Tierheim. Das heißt alljährlich Kinderschminken, Tombola, Reiten auf Therapiepferd Delta, Vorführungen der Johanniter-Rettungshunde und der Hundeschule Dünzelbach sowie Musik vom Quartett Tschillys Hot Four. Für viele ehemalige Tierheimhunde bedeutet der Besuch des Sommerfests eine Visite ihres zwischenzeitlichen Zuhauses.

Wie für Nele oder Tessa. Die Hündinnen kamen aus Rumänien und leben jetzt in Garmisch beziehungsweise München. Die Besitzerpaare sind begeistert vom Tierheim Landsberg. Das Personal sei freundlich und auskunftsbereit sowie ehrlich an der Vermittlung der Tiere interessiert. Ein Eindruck, den man in anderen Einrichtungen nicht bekomme, sagt Heiner Pledl, Tessas Herrchen. Uwe und Regina Claus, die vor einem Jahr Nele aufgenommen haben, nicken beipflichtend. „Das Tierheim ist sehr gut und sehr professionell geführt“, lobt Uwe Claus.

Nele war der Angsthase

Nele, die mit einem halben Jahr in ihr neues Zuhause umzog, sollte kniehoch werden. „Für mich war sie fertig“, sagt Regina Claus, aber Nele wuchs weiter. Doch die unerwartete Größe gleiche sie durch Charakter aus, ergänzt ihr Mann. Petra Köstner und Heiner Pledl aus München, fuhren zwei Monate lang fünfmal die Woche nach Landsberg, um Tessa, „sie war der Angsthase hier“, spazieren zu führen. Tessa hatte sich immer ganz hinten im Zwinger versteckt, zu dem Paar fasste sie aber Vertrauen. Im März durften sie die kleine Hündin mit nach Hause nehmen. Dort blühe sie richtiggehend auf, sei inzwischen die Prinzessin vom Westpark.

„Die Hunde kommen gern her“, sagt Detlef Großkopf, „von wegen ,die haben Angst vor dem Tierheim’.“ Die Vierbeiner würden ihre alte Box und ihre Pfleger wiedererkennen. Nele verbindet offensichtlich sehr gute Erinnerungen mit dem Tierheimleiter und Vorsitzenden des Tierschutzvereins. Bei der Wahl zum Besucherhund flaniert sie nicht nur am Jurorentisch vorbei, sondern begrüßt den Moderator ausgiebig.

Die Entscheidung fällt nicht leicht

Um zum Besucherhund gekürt zu werden, zähle Charakter, nicht Aussehen oder Rasse, sagt Landsbergs Zweite Bürgermeisterin Doris Baumgartl, die der Jury angehörte. Bewertet werde auch das Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Die Entscheidung fällt den Juroren nicht leicht, denn bei allen Gespannen, die sich der Wahl stellen, stimmt die Chemie. Alle neun sind ehemalige Tierheimhunde, die erkennbar die passenden Menschen gefunden haben. Als Erste bei den großen Hunden macht Nele das Rennen, bei den kleinen und mittleren Hunden gewinnt Tessa die Goldmedaille.

Jeder Hund im Tierheim bekommt pro Woche eine Stunde Grundausbildung oder Agility-Training. „Sie müssen sitzen, bevor es Futter gibt, lernen Treppensteigen“, sagt Detlef Großkopf. Ein Zuhause könne damit nicht ersetzt werden, doch könnten die Hunde dabei für eine Stunde vergessen, dass sie im Tierheim sind.

Katzen genießen neben vielen Spiel-, Kratz-, Kletter- und Rückzugsmöglichkeiten den regelmäßigen Besuch von Ehrenamtlichen, die mit ihnen spielen und kuscheln. Drei Zwerghähne und zwei Ziegen erhalten das Gnadenbrot. Insgesamt warten pro Jahr 350 bis 450 Tiere auf Vermittlung, sagt Großkopf. Einige nur kurz, manche jahrelang. Zu lang.

