Düstere Perspektive für die Jugendarbeit?

Der Kreisjugendring übt in einem offenen Brief Kritik an den Corona-Auflagen

In einem offenen Brief haben sich Vorstand und Geschäftsleitung des Kreisjugendrings Landsberg zur aktuellen Situation der Jugendarbeit geäußert. In dem Schreiben an regionale Abgeordnete, Landrat Thomas Eichinger ( CSU) und Kreisräte fordern sie mehr Freiräume für Kinder und Jugendliche, die seit März 2020 weitreichende pandemiebedingte Einschränkungen in Kauf nehmen mussten und in der öffentlichen Wahrnehmung fast ausschließlich als Schüler gesehen werden.

Zwar seien in den vergangenen Wochen Öffnungsschritte in der Jugendarbeit beschlossen worden, mit dem „Rahmenkonzept Beherbergung“ der Bayerischen Staatsregierung werde der Jugendarbeit allgemein und Jugendübernachtungseinrichtungen im Speziellen aber „eine absolut düstere Perspektive“ gegeben. Die Regelung, dass nur ein Hausstand in einer Wohneinheit beherbergt werden darf, bedeute, dass bei Kinder- und Jugendgruppenfreizeiten oder -zeltlagern die Teilnehmer in Einzelzimmern beziehungsweise Einzelzelten untergebracht werden müssen. „Das ist weder pädagogisch sinnvoll, noch logistisch machbar und schon gar nicht finanzierbar“, heißt es in dem offenen Brief, den Vorsitzende Birgit Geier und Geschäftsführer Stefan Ehle unterschrieben haben.

Für das Jugendübernachtungshaus des Kreisjugendrings in Utting bedeute diese Regelung faktisch weiterhin die „verordnete“ Schließung des Hauses. Da es nur sieben Zimmer gibt, wäre eine Belegung mit maximal sieben Personen (inklusive Betreuer) möglich, sofern keine Geschwisterkinder dabei sind. „Unter diesen Umständen ist eine Öffnung des Hauses weder für uns als Betreiber noch für zahlreiche interessierte Jugendgruppen darstellbar und möglich.“

Was fordert der Kreisjugendring in seinem offenen Brief? Die Jugendarbeit und die Anbieter von Freizeitmaßnahmen brauchen eine klare Perspektive, um Zeltlager und Freizeiten mit entsprechenden Auflagen auch ab Juli planen und im Sommer sicher durchführen zu können. Eine Beherbergung im Zeltlager unter freiem Himmel mit Übernachtung im Zelt oder auch die Unterkunft in Jugendübernachtungshäusern sei ebenso sicher wie Schule oder Sport von unter 14-Jährigen im Freien. Durch kontinuierliche Testüberwachung müssten auch Mehrbettzimmer mit bis zu fünf beziehungsweise zehn Personen möglich gemacht werden, wenn die Gruppe in diesem Zeitraum in ihrer Blase lebe. Klassenfahrten ab kommendem Schuljahr 2021/2022 müssen wieder möglich sein. (wu)