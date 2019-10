Soziales Golfen

vor 60 Min.

Rotary-Turnier bringt 9000 Euro ein

Mit über 100 Teilnehmern beim ersten „Wiesngolf-Event“ hatten der Präsident des Landsberger Rotary Clubs, Carsten Rieth, und Turnierinitiator Robert Haberstock nicht gerechnet: Zum Auftakt des Erlebniswochenendes mit Wohltätigkeitsturnier konnten 60 Rotarier auf der Empore des Hofbräuzelts von Festwirt Günter Steinberg persönlich begrüßt werden. Am Ende wurde ein vierstelliger Betrag eingespielt, der Vereinen und Organisationen in der Region zugutekommt.

Für viele weit gereiste Mitglieder des Schweizer Partnerclubs aus Illnau-Effretikon war das eine unvergessliche Oktoberfest-Premiere im Freundeskreis, heißt es in einer Pressemitteilung. Nachts ging es mit dem Bus zurück ins Golfhotel nach Lechbruck, wo zwölf Stunden später bei Kaiserwetter unter den Klängen eines Schweizer Alphornbläsers das 3. Charity-Golfturnier des Landsberger Rotary-Clubs startete.

Beim abendlichen Kassensturz konnte sich Rechtsanwalt Dr. Herbert Göhlich, Vorsitzender des Landsberger Rotary Hilfswerks, über mehr als 9000 Euro freuen, die als Reinerlös erspielt worden waren. „Dieses Geld verwenden wir wieder für soziale Kinder- und Jugendarbeit“, betonte Präsident Rieth. Mit jeweils 1000 Euro wird die Nachwuchsarbeit der Eishockey-Clubs in Landsberg und Peiting unterstützt. 2000 Euro wurden an die Gesellschaft für KinderKrebsForschung in Geltendorf gespendet.

Rieths besonderer Dank bei der Siegerehrung galt den 66 teilnehmenden Golfspielern, unter ihnen zwei Dutzend Rotarier des Schweizer Partnerclubs. Den Turniersieg sicherten sich der Landsberger Zahnarzt Dr. Frank Kistler und Bettina Wenger. Spannender Höhepunkt des Festabends war eine große Tombola. (lt)

