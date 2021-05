Mehr Arbeit für das Jugendamt durch Corona?

Im Jugendhilfeausschuss des Kreistags zieht Leiter Peter Rasch eine Bilanz

Die Corona-Krise hat den Alltag verändert. Seit gut einem Jahr gibt es Kontaktbeschränkungen, über weite Strecken waren Restaurants und Freizeiteinrichtungen geschlossen. Die Menschen verbringen mehr Zeit zu Hause als sonst und dadurch steigt gerade in Familien das Konfliktpotenzial. Wirkt sich das auch auf die Fallzahlen bei der Kinder und Jugendhilfe im Kreis Landsberg aus? In der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses lieferte der zuständige Sachgebietsleiter Peter Rasch eine Antwort auf diese Frage.

Diese fiel durchaus überraschend aus. Seit Beginn der Pandemie seien in „keinster Weise“ signifikante Abweichungen bei den Fallzahlen festzustellen. In Raschs Augen könnte dies mit den ländlichen Strukturen im Landkreis zusammenhängen. „Es gibt mehr Bewegungsspielräume als in Großstädten, wo momentan mehr Menschen in Mietwohnungen gedrängt sind.“ Erleichtert zeigte sich Rasch, dass es auch im Klinikbereich keinen Anstieg gebe.

Der Jugendamtsleiter wies jedoch auch auf die Möglichkeit hin, dass in der aktuellen Situation „nicht alles ans Licht“ komme. Auch Sarah Jaeger, zuständig für das Beratungs- und Unterstützungsangebot Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) sagte bei der Sitzung des Jugendhilfeausschusses, dass ihr Team in den vergangenen Monaten „eher weniger“ Fälle zu bearbeiten hatte. Allerdings ist in Zeiten von Distanz- und Wechselunterricht logischerweise auch weniger los.

Im vergangenen Monat hatten Moritz Hartmann (Grüne) und Felix Bredschneijder (SPD), Zweiter und Dritter Bürgermeister der Stadt, sowie weitere Kreisräte in einem Brief an Landrat Thomas Eichinger (CSU) beantragt, schnellstens den Jugendhilfeausschuss des Kreistags einzuberufen. In der nun abgehaltenen Sitzung erneuerten sie ihre Sorgen. Dadurch, dass beispielsweise das Vereinsleben komplett zum Erliegen gekommen ist, fielen für viele Kinder und Jugendlichen die gewohnten Möglichkeiten zum Austausch weg. Moritz Hartmann plädierte dafür, den Fokus zu schärfen, „wie offene Jugendarbeit läuft“, und ein Treffen der Jugendreferenten der einzelnen Kommunen zu organisieren. (dst)