00:32 Uhr

Sozialpädagogen bald in fast allen Schulen

Angebot wird erweitert

Die Jugendsozialarbeit an Schulen soll es ab 2020 in nahezu allen Schulen im Landkreis geben. Für dieses Jahr waren bereits entsprechende Stellen für die Grundschulen Apfeldorf-Kinsau, Denk-lingen, Dießen, Fuchstal, Penzing, Rott, Schondorf und Weil sowie für die Johann-Winklhofer-Realschule in Landsberg und die Wolfgang-Kubelka-Realschule in Schondorf geschaffen worden. Im nächsten Jahr sollen fünf weitere Schulen folgen, beschloss der Jugendhilfeausschuss des Kreistags in seiner jüngsten Sitzung.

Das sind die Grundschulen Finning-Hofstetten, Utting, Vilgertshofen und Igling sowie die Mädchenrealschule in Dießen mit insgesamt 1143 Schülern. An all diesen Schulen soll eine Halbtagsstelle für eine sozialpädagogische Fachkraft eingerichtet werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf jährlich voraussichtlich knapp 140000 Euro. Der Freistaat leistet dafür einen Zuschuss von rund 68000 Euro. Den Rest teilen sich Landkreis und die jeweiligen Gemeinden beziehungsweise Schulaufwandsträger je zur Hälfte. (ger)

